153 Yıllık Demiryolu Hattında Leyleklere Özel Önlem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Küçükçekmece Gölü- Tahtakale mevkiinden geçen 153 yıllık demiryolu güzergahında leylekler için özel önlemlerin hayata geçirildiğini açıklayarak "Leyleklerin riskli noktalara konmasını engellemek amacıyla daha yüksek boyutlu yeni 'leylekkonmaz' aparatları tasarlayarak ürettik. Yeni aparatları tespit ettiğimiz öncelikli direk ve katener noktalarına monte ettik" dedi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Küçükçekmece Gölü-Tahtakale mevkiinde leyleklerin demiryolu hattındaki elektrik hatlarıyla temasını önlemeye yönelik Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Demiryolu güzergahının yaklaşık 153 yıldır, bölgedeki elektrifikasyon sisteminin ise 1984 yılından bu yana yaklaşık 42 yıldır kullanıldığını belirten Uraloğlu, "153 yıllık demiryolu güzergahında leylekler için özel önlemler aldık" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, geçmiş dönemlerde bu ölçekte benzer bir durumla karşılaşılmadığını, ilgili kurumlar ve uzmanlarla birlikte saha çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Leyleklerin tüneme noktaları belirlendi

Çalışmalar kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandığını bildiren Uraloğlu, TCDD ekipleri, akademisyenler ve kuş gözlemcilerinin katılımıyla ortak saha incelemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, leyleklerin göç, konaklama ve tüneme davranışlarının da yerinde incelendiğini belirterek, yoğun olarak kondukları direk ve katener elemanlarının tespit edildiğini bildirdi.

Yeni 'Leylekkonmaz'lar tasarlandı

İncelemelerde mevcut kuşkonmaz aparatlarının büyük gövdeli ve uzun bacaklı leylekler açısından yeterli olmayabildiğinin görüldüğünü ifade eden Uraloğlu, bu doğrultuda leyleklere özel yeni aparatlar geliştirildiğini açıkladı. Uraloğlu, "Leyleklerin riskli noktalara konmasını engellemek amacıyla daha yüksek boyutlu yeni 'leylekkonmaz' aparatları tasarlayarak ürettik. Yeni aparatları tespit ettiğimiz öncelikli direk ve katener noktalarına monte ettik" diye konuştu.

Leyleklerin geliş saatleri de takip ediliyor

Yapılan gözlemlerde leyleklerin özellikle 18.00-20.00 saatleri arasında bölgeye gelerek gecelemek amacıyla katener tesisleri ve çevresindeki noktalara konduklarının tespit edildiğini belirten Uraloğlu, çalışmaların bu saatlerde yoğunlaştırıldığını bildirdi. Uraloğlu, "Ekiplerimiz her gün 18.00-20.00 saatleri arasında katener otosuyla saha çalışması gerçekleştiriyor. Günlük kontrollerle leyleklerin güvenli alanlara yönelmelerini sağlıyor" bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, 'leylekkonmaz' uygulamalarının ve aktif koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini, uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin de geliştirileceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı