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Aydıntepe'de şap aşılama 13 köye ulaştı, buzağı küpeleme de yapıldı

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Aydıntepe'de şap aşılama 13 köye ulaştı, buzağı küpeleme de yapıldı
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2026 sonbahar dönemi büyükbaş şap aşılama kampanyası kapsamında Aşağıkırzı, Dumlu, Sırataşlar, Yapracık, Yanoba ve Şalcılar köylerinde şap aşısı uygulandı, buzağı küpeleme yapıldı. Son çalışmalarla ilçede aşılama yapılan köy sayısı 13'e ulaştı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası kapsamında Aşağıkırzı, Dumlu, Sırataşlar, Yapracık, Yanoba ve Şalcılar köylerinde de büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulandı, buzağı küpeleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal'ın da katıldığı çalışmalarda veteriner hekimler tarafından şap aşılamasının yanı sıra buzağı küpeleme ve programlı aşılama işlemleri de yapıldı.

Kampanya kapsamında daha önce Günbuldu, Kavlatan, Çayırköprü, Beşpınar, Sorkunlu, Suludere ve Çatıksu köylerinde de aşılama çalışmaları yapılmıştı. Son çalışmalarla birlikte şap aşılama uygulaması yapılan köy sayısı 13'e ulaştı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması ve şap hastalığıyla mücadele kapsamında ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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