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Aydın'da batı kesimlerde yerel sağanak yağış 4 gün daha etkili olacak

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Aydın'da batı kesimlerde yerel sağanak yağış 4 gün daha etkili olacak
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Meteoroloji raporuna göre Aydın'da parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken kentin batı kesimlerinde yerel sağanak yağış görülecek. Sıcaklık öğlen 24 dereceye çıkacak, yağışlı hava 4 gün daha sürecek ve saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgara karşı uyarı yapıldı.

Aydın'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, kentin batı kesimlerinde yerel sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının 24 dereceye kadar çıkacağı kentte, yağışlı havanın önümüzdeki 4 gün boyunca da devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Aydın'da parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Kentin batı kesimlerinde ise gün içerisinde yerel sağanak yağış görülecek. Tahminlere göre sabah saatlerinde 17 derece olması beklenen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 24 dereceye kadar yükselecek. Öğleden sonra 21 dereceye gerileyecek olan sıcaklığın akşam saatlerinde 19, gece saatlerinde ise 17 derece olması öngörülüyor. Rüzgarın gün içerisinde doğu ve güneydoğu yönlerinden saatte 10 ila 30 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Sağanak yağış 4 gün daha sürecek

Aydın'da yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. 15 Kasım Pazar günü parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte batı kesimlerde yerel sağanak yağış görülecek. Günün en düşük sıcaklığı 13, en yüksek sıcaklığı ise 23 derece olacak. 16 Kasım Pazartesi günü parçalı bulutlu havanın hakim olması, kuzeydoğu kesimlerde ise yerel sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 13 ila 22 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. 17 Kasım Salı günü parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte yerel sağanak yağış beklenirken, sıcaklığın 12 ila 22 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. 18 Kasım Çarşamba günü de sağanak yağışın etkisini sürdürmesi ve hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 23 derece olması bekleniyor. Yetkililer, özellikle batı kesimlerde beklenen yerel sağanak yağış ve saatte 30 kilometreye ulaşabilecek rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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