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Avcı Dolunay, Van'da tarihi Van Kalesi ve Hüsrevpaşa Camii ile buluştu

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Avcı Dolunay, Van'da tarihi Van Kalesi ve Hüsrevpaşa Camii ile buluştu
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Sonbaharın dikkat çeken gök olaylarından Avcı Dolunay, Van semalarında tarihi Van Kalesi ve Hüsrevpaşa Camii ile aynı karede görüntülendi. Dolunay, fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler yakalama fırsatı sunarken kent sakinlerine de huzur dolu anlar yaşattı.

Sonbaharın en görkemli gök olaylarından biri olan ve halk arasında "Avcı Dolunay" (Hunter's Moon) olarak bilinen muazzam dolunay, Van semalarında kartpostallık görüntülere sahne oldu. Şehrin simgesi tarihi Van Kalesi ve asırlık Hüsrevpaşa Camii ile aynı karede buluşan dolunay, izleyenleri etkiledi.

Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde yükselen Avcı Dolunayı, kentin tarihi dokusuyla bütünleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sonbaharın dikkat çeken gök olaylarından Avcı Dolunayı, Van semalarında tüm ihtişamıyla kendini gösterdi. Dolunayın parlak ışığı, kentin tarihi yapılarıyla birleşince ortaya etkileyici manzaralar çıktı. Gökyüzünde yükselen dolunay, fotoğraf tutkunlarına da eşsiz kareler yakalama fırsatı sundu. Van'ın tarihi dokusu ile gökyüzünün etkileyici görüntüsünü aynı karede buluşturan Avcı Dolunayı, geceye ayrı bir güzellik kattı.

"Tarihi silüet üzerinde parlayan dev küre"

Akşam saatlerinde doğu ufkundan turuncu ve kızıl tonlarıyla devasa bir küre şeklinde yükselen Avcı Dolunay, kısa sürede tüm şehirden rahatlıkla görülebildi. Tarihi Van Kalesi'nin surları arkasında süzülen dolunay, Osmanlı döneminin en değerli eserlerinden biri olan, kentin silüetine değer katan tarihi Hüsrevpaşa Camii'nin kubbe ve minareleriyle muazzam bir uyum oluşturdu. Astronomik takvime göre hasat dolunayından sonraki ilk dolunay olma özelliğini taşıyan Avcı Dolunay, eski geleneklerde avcıların kış mevsimi öncesinde gece karanlığında avlanmalarına ışık tutması rivayetiyle bu ismi alıyor. Bu dönemde ayın ufka yakınken yeryüzünden daha büyük ve parlak, sıcak renk tonlarında görünmesi, gökyüzü gözlemcilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Van'ın köklü tarihi mirasıyla gökyüzünün bu eşsiz buluşması, hem kent sakinlerine huzur dolu anlar armağan etti hem de Van'ın kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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