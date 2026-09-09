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Atikhisar Barjı’ndaki balık ölümleri incelendi

Atikhisar Barjı’ndaki balık ölümleri incelendi
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Çanakkale’de bulunan Atikhisar Baraj Gölü’nde gerçekleşen balık ölümleri nedeniyle ekipler bölgede inceleme başlattı.

Çanakkale'de bulunan Atikhisar Baraj Gölü'nde gerçekleşen balık ölümleri nedeniyle ekipler bölgede inceleme başlattı.

Çanakkale'nin merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Atikhisar Baraj Gölü'nde balık ölümlerinin meydana geldi. İhbar alınması üzerine 8 Ağustos saat 09.30 sıralarında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından Atikhisar Baraj Gölü'nde inceleme gerçekleştirildi.

Saha incelemelerinde; balık ölümlerinin tek bir noktada yoğunlaşmadığı, baraj gölünün birden fazla bölgesinde meydana geldiği, ölümlerin ağırlıklı olarak yaklaşık 1 kilogram ağırlığa ulaşmış balıklarda görüldüğü, kıyı bölgelerde sularda köpürmeler olduğu tespit edildi.

Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürülüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemelere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı personel ile Jandarma ekipleri de eşlik etti. Saha çalışmaları sırasında gerekli numune alınarak veteriner hekimler tarafından alınan ölü balık numuneleri, gerekli analizlerin yapılması amacıyla Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından baraj gölünün farklı noktalarından alınan su numuneleri, gerekli analizlerin yapılması amacıyla Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada: "Alınan numunelere ilişkin laboratuvar analiz sonuçlarının beklenmekte olduğu, balık ölümlerinin kesin nedeninin analiz sonuçları doğrultusunda değerlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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