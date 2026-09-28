Atatürk Üniversitesi'nde 400 öğrenciyle yapılan araştırmada ağaç algısı farklılaştı

Atatürk Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada; ağaçların form, yaprak rengi, çiçek rengine ait renkli görseller gösterilerek öğrencilerin algıları ortaya konuldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Turkish Journal of Forest Science Dergisi'nde yayınlanan "Üniversite yerleşkelerinde bitkisel materyalin görsel algısı: Atatürk Üniversitesi örneği" başlıklı araştırmaya göre, yapılan anket analizleri sonucunda farklı eğitim alan öğrencilere ait yanıtlarda benzerlikler ve farklılıkların olduğu saptandı. Araştırma; bireylerin yaşadıkları çevre, akademik alanları, yeşil alan kullanımlarına göre ağaçlara olan algılarının farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Medine Çelik ve Hasan Yılmaz tarafından yapılan çalışmada, farklı bölümlerde eğitim almış öğrenciler ile bitkisel materyal tercihleri ve farkındalığı noktasında ilginç sonuçlar elde edildi.

400 öğrenciyle anket yapıldı

Araştırma kapsamında; yerleşke içinde bulunan ağaçlar form, yaprak ve çiçek renklerine göre fotoğraflanarak anket formuna yerleştirildi. Çalışmada örnekleme türü olarak tabakalı örnekleme yöntemi kullanıldı. Farklı fakültelerin mevcut öğrenci sayısına göre oranlanarak belirlenen, toplam 400 öğrenci (Ziraat-16 Eğitim-54, Fen-14, Edebiyat-80, Hemşirelik-18, İlahiyat-26, Mühendislik-43, Veterinerlik-8, Güzel Sanatlar-13, Turizm-14, İletişim-31, Su Ürünleri-5, Mimarlık ve Tasarım-16, Eczacılık-11, İktisadi ve İdari Bilimler-37, Sağlık Bilimler-14) ile yüz yüze anket çalışması yapıldı. Anket çalışmasında ağaçların form, yaprak rengi, çiçek rengine ait renkli görseller gösterilerek öğrencilerin algıları "Etkisiz, Çok Az Etkili, Az Etkili, Orta Derecede Etkili, Etkili, Çok Etkili" seçenekleri üzerinden 0'dan 5'e kadar puanlamaları istendi.

İşte araştırmanın ilginç sonuçları

Araştırmanın sonuç kısmında, bireylerin yaşadıkları çevre, akademik alanları, konut türleri ve cinsiyetlerine göre ağaçlara olan algılarının farklılık gösterdiğinin ortaya koyduğu belirtilerek, "Ağaçlandırma politikalarının ve kentsel planlama stratejilerinin, toplumun farklı kesimlerinin algı ve beklentilerini dikkate alacak şekilde düzenlenmesi önerilmektedir. Ayrıca, yeşil alanlara erişim imkanlarının artırılmasının, bireylerin ağaçlara dair algısını olumlu yönde etkileyebileceği sonucuna varılmıştır. Görsel peyzajı üniversite yerleşkelerinde bütün yıla yaymak amacı ile bitkisel tasarımlara gidilmesi önerilmektedir. Özelikle soğuk iklim bölgesi olan Erzurum' unda kış manzarasını öne çıkaran düzenlemelere gidilmesi yanı sıra yazın da formu, çiçek ve meyvesi yanı sıra sonbahar yaprak renklenmesi farklı olan bitki türlerinin tercih edilmesi görsel algıya doğrudan etki edebileceği düşünülmektedir. Bazı alanlarda tek tür bitki kullanımları ile vurgulu ve tanımlı mekanlar oluşturulmasına katkı sağlanabilir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı