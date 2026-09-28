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Bodrum'da apart otelde kanlı gece! Eski oda arkadaşını 3 yerinden bıçakladı, 112'yi kendisi aradı

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Bodrum'da apart otelde kanlı gece! Eski oda arkadaşını 3 yerinden bıçakladı, 112'yi kendisi aradı Haber Videosunu İzle
Bodrum'da apart otelde kanlı gece! Eski oda arkadaşını 3 yerinden bıçakladı, 112'yi kendisi aradı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir apart otelde kalan ve daha önce oda arkadaşı olan iki kişi arasında gürültü ve alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Yaman Mat (36) hayatını kaybetti. Mat'ı karnından ve göğsünden bıçaklayan F.D., 112'yi arayıp ihbarda bulundu. Suç aletini yıkadığı öğrenilen zanlı, olay yerine döndüğünde bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gürültü meselesinden çıkan kavgada apart otelde kalan, önceden aynı odada kaldıkları ve arkadaş oldukları öğrenilen iki şahsın kavgasında bir kişi hayatını kaybetti. Arkadaşını bıçaklayıp öldüren şahsın 112'yi arayıp ihbarda bulunduğu öğrenildi.

GÜRÜLTÜ VE ALACAK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Olay gece saat 02.00 sıralarında Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. Sokakta faaliyet gösteren bir apart otelde farklı odalarda kalan F.D. ve Yaman Mat (36) arasında gürültü yapma ve alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Kavga sırasında F.D., Yaman Mat'ı karnından ve göğsünden 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan F.D., apart önünde bir kişinin yaralı halde olduğunu bildirdi. F.D., daha sonra olay yerine gelen ağabeyi tarafından olay yerinden götürüldü. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Apart otelin girişinde yerde yatan Yaman Mat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

BIÇAĞI YIKAYIP OLAY YERİNE DÖNDÜ

Katil zanlısı olduğu belirlenen F.D., tekrar olay yerine geldiğinde suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şahsın, olayın ardından suç aleti sustalı bıçağı yıkadığı öğrenildi. F.D. ve Yaman Mat'ın daha önce oda arkadaşı oldukları ve sorun yaşayıp odalarını ayırdıkları öğrenildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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