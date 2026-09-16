'Antalya suyunu koruyacak dünyaya örnek olacak'

Antalya Ticaret Borsası (ATB), 23 Eylül'de düzenleyeceği Su Zirvesi öncesinde planlanan Antalya Su Diyaloğu toplantılarının ikincisini "Kentsel Su Yönetimi ve Sanayi Sektörü Su Yönetimi" başlıklarıyla gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında konuşan ATB Başkanı Ali Çandır, 15 Eylül'de 'Tarım ve Turizmde Su Kullanımı" başlığıyla düzenledikleri toplantının ardından sanayi ve kentsel su yönetiminin konuşulacağı toplantıyı organize ettiklerini belirtti. Çandır, Antalya'nın su geleceğinin yalnızca kamu kurumlarının ya da belirli sektörlerin sorumluluğunda olmadığını, kentte yaşayan herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Tarımdan turizme, sanayiden kent yaşamına kadar tüm alanlarda suyun verimli, ölçülü ve sürdürülebilir kullanılmasının önemine dikkat çeken Çandır, "Biz burada sadece sorunları konuşmak istemiyoruz. Antalya'nın su geleceği için uygulanabilir, ölçülebilir ve ortak akla dayanan bir yol haritası ortaya koymak istiyoruz. Gelecek nesillere suyu eksiltmeden ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu konuya destek veren herkese teşekkür ediyoruz. 23 Eylül'de gerçekleştireceğimiz Antalya Su Zirvesi'nde bu toplantılarda ortaya çıkan görüşleri bir araya getirerek, Antalya'nın su eylem planının temelini oluşturacağız. Antalya olarak kendi üzerimize düşeni yapacağımızı, suyu koruyan ve geleceğe taşıyan bir anlayışı birlikte ortaya koyacağımızı COP31'de dünyaya deklare etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Suyun emanetçisiyiz"

Antalya OSB Başkanı Hasan Ali Gönen, Antalya için suyun tarımsal üretimin, turizmin, sanayinin, ekosistemlerin ve şehir hayatının ortak paydası olduğunu belirterek, "İklim değişikliğinin ve kuraklık baskısının arttığı bir dönemde suyu yönetmek, artık yalnızca bir çevre meselesi değil, ekonomik dayanıklılık, gıda güvenliği, şehir güvenliği ve kalkınma meselesidir" dedi.

Antalya'nın bereketi ve ekonomik gücünün suyla yakından ilişkili olduğunu söyleyen Gönen, "Tarımda suyun verimli kullanılması, kentlerde kayıpların azaltılması, turizmde kaynak yönetiminin güçlendirilmesi ve sanayide döngüsel su kullanımının yaygınlaştırılması birbirinden ayrı meseleler değil. Bunların tamamı aynı geleceğin parçaları. Bu nedenle Antalya'nın su meselesine sektörlerin birbirinden pay istediği bir konu olarak değil, birlikte çözüm üretmesi gereken ortak bir sorumluluk olarak bakmalıyız" şeklinde konuştu.

Antalya OSB olarak su tasarrufuyla ilgili çalışmalarını anlatan Gönen, "Biz suyu yalnızca daha az tüketmek istemiyoruz. Suyu daha akıllı yönetmek istiyoruz. Suyun sahibi yok; hepimiz onun emanetçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Kentte ve sanayide su kullanımı konuşuldu

Toplantıya katılan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile akademisyenler, Antalya'da Mevcut Su Yönetimi ve Örnek Uygulamalar, Antalya Atıksu Yönetimi, Kentsel Su Verimliliği, İyi Uygulama Örneği- İçme Suyu ve Atıksu Yönetimi, İyi Uygulama Örneği- Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı, Sanayi Açısından Su Arz Güvenliği, Sanayide Su Kullanımı ve Gelecek Perspektifi, Antalya'da Su ve Atıksu Denetimi, Sanayide Su Verimliliği ve Su Geri Kazanımı Teknikleri, İyi Uygulama Örneği- Niğde OSB'de Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Su Verimliliği Uygulamaları, İyi Uygulama Örneği: Antalya OSB'nin Yeşil Yolu başlıklarında sunumlar yaptılar.

Toplantıya ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Hasan Ali Gönen, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, tarım sektörü ve ilgili paydaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı