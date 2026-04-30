Akdeniz Üniversitesi'nde son 2 yılda 5 bin fidan dikildi

Daha yeşil bir kampüs anlayışıyla çalışmalarına devam eden Akdeniz Üniversitesi'nde son iki yılda 5 binden fazla fidan dikildi.

Akdeniz Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Peyzaj Şube Müdürlüğü organizasyonuyla Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla çeşitli türde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Kampüs merkezi ve fakülte ve yüksekokul yerleşkelerinde gerçekleştirilen fidan dikme etkinlikleriyle Akdeniz Üniversitesi yeşilliğine yeşillik kattı. 2025 ve 2026 yıllarında 5 binin üzerinde 15 çeşit ağaç toprakla buluşturuldu.

2025 yılında 2 bin 650 fidan

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Peyzaj Şube Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen ağaçlandırma seferberliğinde toplamda 2 bin 650 fidan dikildi. Bu dönemde özellikle dayanıklılığı ve bölge iklimine uyumuyla bilinen servi ön plana çıktı. Bin 582 adet servi fidanı toprakla buluştu. Bunun yanı sıra, kampüse Akdeniz kültürünün sembolü olan 505 adet zeytin fidanı dikilirken 152 adet kızıl çam, 45 adet fıstık çamı, 341 adet keçiboynuzu, 7 adet nar, 18 adet mandalina türlerinden oluşan 2 bin 650 adet fidan toprakla buluşturuldu.

2026 yılında 2 bin 753 fidan

Akdeniz Üniversitesi'nde 2026 yılında dikim sayısı bir önceki yılı geride bırakarak 2 bin 753'e ulaştı. Bu yılın en dikkat çekici verisi ise Akdeniz'in renkli simgesi zakkum oldu. Tam 2 bin 265 adet zakkum fidanı kampüs yollarını ve bahçelerini süslemek üzere toprakla buluştu. 2026 yılı çalışmaları sadece görsellikle sınırlı kalmayıp, meyve ağacı çeşitliliğiyle de dikkat çekti. 64 adet Portakal-mandalina, 36 adet limon, 20 adet turunç ve 20 adet kamkat, 203 adet zeytin, 80 adet defne, 24 adet begonvil, 38 adet incir ve 3 adet nar fidan dikimi gerçekleştirildi. 2025 ve 2026 yıllarında toplamda 5 bin 403 çeşitli fidan dikilerek Akdeniz Üniversitesi doğasında yerini aldı.

"Daha yeşil bir Akdeniz Üniversitesi"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Antalya'mız coğrafyası ile kampüsümüz de peyzajı ile içerisinde güzellikleri barındırıyor. Akdeniz Üniversitemizin gerek merkez yerleşkesinde gerekse ilçelerde olan yerleşkelerinde başlattığımız ağaçlandırma çalışmalarımızla öğrencilerimize daha yeşil bir yaşam alanı sunuyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri yönetim olarak farklı etkinliklerle kampüsümüzün daha yeşil ve daha yaşanabilir bir çevreye kavuşması için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Kampüsümüzde yeni binalar yükselirken akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin katkılarıyla da farklı çeşitte fidanlarımız yükseliyor. Kampüsümüzün ve yerleşkelerimizin daha yeşil olması için çalışmalarını sürdüren peyzaj müdürlüğümüze, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Geleceğe miras bırakacağımız yegane şey çevremize yapacağımız yatırımlardır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı