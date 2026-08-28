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Doğu Akdeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Adana ve Mersin’in bazı ilçeleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Adana ve Mersin'in bazı ilçeleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel su baskını, ani sel, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji verilerine göre yağışların, özellikle Adana'nın Pozantı, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçeleri ile Mersin'in Mut, Erdemli, Toroslar, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde yer yer metrekareye 21 ila 50 kilogram (Kuvvetli Yağış) arasında düşeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi sabah saat 06.00'da başlaması beklenen yağışlı havanın akşam saat 20.00'ye kadar etkisini sürdüreceği belirtilirken, uzmanlar özellikle trafikte seyir halinde olacak sürücüleri ulaşımdaki aksamalar ve kaygan yollara karşı uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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