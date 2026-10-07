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Adana Kozan'da 665 bin pullu sazan yavrusu su kaynaklarına salındı

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Adana Kozan'da 665 bin pullu sazan yavrusu su kaynaklarına salındı
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Adana Kozan'da 2026 Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında 665 bin pullu sazan yavrusu baraj ve göletlere bırakıldı. Çalışmayla su ürünleri varlığının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amaçlandı, vatandaşlara avlanma kurallarına uyulması istendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2026 yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde 665 bin pullu sazan yavrusu Kozan'da baraj ve göletlere bırakıldı.

Kozan'da sazan yavruları baraj suları ile buluştu. Seyhan Su Ürünleri Üretim İstasyonu tarafından üretilen sazan yavruları, İl Müdür Yardımcısı Ali Kansu Öztürk, İlçe Müdürü Mutlu Karataş ve teknik personellerin katılımıyla ilçedeki su kaynaklarına salındı.

Çalışma çerçevesinde Kılgen Baraj Gölü'ne 300 bin, Gökdere Köprü Barajı'na 220 bin, Kavşakbendi Barajı'na 100 bin, Meletmez Göleti'ne 20 bin, Aydın Göleti'ne 10 bin, Zerdali Göleti'ne 8 bin ve Bağtepe Göleti'ne 7 bin olmak üzere toplam 665 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri baraj göletlerini balıklandırma çalışmalarıyla su ürünleri varlığının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesinin amaçlandığını belirterek, vatandaşlara avlanma kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Vatandaşların avlanma dönemleri ve yasaklara, balıkların asgari avlanabilir boy ve ağırlık limitlerine, günlük avlanabilecek miktar ve tür sınırlarına uymaları, gerekli belge ve izinleri almaları gerektiğine vurgu yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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