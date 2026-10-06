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TFF tarafından 3 puanı silinen Ankaragücü Başkanı Alparslan'dan ilginç çıkış

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TFF tarafından 3 puanı silinen Ankaragücü Başkanı Alparslan'dan ilginç çıkış
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2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü’nün kulüp başkanı İlhami Alparslan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen 3 puan silme cezasını kabul ettiklerini belirterek, "Biz eksi üç puanı yedik, silinir mi? Zaten silinmez. İtiraz etmeyeceğiz'' dedi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mke Ankaragücü'nün kulüp başkanı İlhami Alparslan, üç puan silme cezasını kabul ettiklerini ve kaldırılması için başvuruda bulunmayacaklarını söyledi.

''SİLİNİR Mİ? ZATEN SİLİNMEZ''

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sarı-lacivertli kulübe verilen 3 puan silme cezasının ardından Beştepe Tesisleri'nde açıklamada bulunan Alparslan, "Biz eksi üç puanı yedik, silinir mi? Zaten silinmez. İtiraz etmeyeceğiz." dedi.

''FANTASTİK SÖYLEMLERİN İÇERİSİNE GİRMİYORUM''

Alparslan, Tahkim Kuruluna başvurmayacaklarını belirterek, "Bu üç puan cezası bugün burada tescillendi. Başkan olarak da söylüyorum. Kalkıp da taraftarı oyalamak, gazetecilere şirin gözükmek, yönetimdeki arkadaşlara umut vermek, futbolcularımıza boş umutlar saçmak için de 'Ben tahkime gideceğim, bunu değiştireceğim, döndüreceğim, geçen seneki gibi yapacağım.' gibi fantastik söylemlerin içerisine girmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ESKİ DÖNEM BORÇLARI

Alparslan, kulüpte 45 dosya bulunduğunu, bunların 17'sinde anlaşma sağlandığını ve 28 dosyanın kaldığını dile getirdi. Geçmiş dönem borçlarına da değinen Alparslan, eski başkan Faruk Koca ile görüştüklerini aktararak, "Faruk Bey'le konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Faruk Koca'nın da borcu var." dedi.

Eski başkan İsmail Mert Fırat'a ulaşamadığını kaydeden Alparslan, "İsmail Mert Fırat başkanım 6 Haziran'dan bugüne telefonumuza, mesajlarımıza bakmıyor. Birçok ortak dostumuz olmasına rağmen hiçbir cemiyette de karşılaşmadık. Ben ona 'Başkanım, Allah aşkına Faruk abiyle beraber elinizi taşın altına koyun, vergi borcunu temizleyin. Bunu ödeyebilecek gücünüz var.' yazdım. Ben de burada piyon değilim. Kimsenin piyonu da değilim. Yönetim kurulu üyelerime ve etraftaki bize güç veren insanlara güvenerek taksit taksit, FIFA dosyalarını eriteyim. Sizin borcunuzu ödeyeyim." şeklinde konuştu.

''800 MİLYON LİRAYA TERTEMİZ OLUR''

Kulübün önceliğinin borçlar olduğunu vurgulayan Alparslan, "Toplam 800 milyon lira. MKE Ankaragücü 800 milyon liraya tertemiz olur." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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