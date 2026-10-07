94 yaşında ilk kez yamaç paraşütü yaptı! Fethiye semalarında 'Paraşütü ben idare ediyorum' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Almanya'dan tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya, ilk kez yamaç paraşütü yaptı. Pilot Burak Pınar eşliğinde uçuşunu gerçekleştiren Kaya, yamaç paraşütü yapan en yaşlı kişi oldu.

GÖKYÜZÜNDE KOLLARINI AÇTI

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Yakup Kaya, Fethiye'deki pistten pilot Burak Pınar eşliğinde yamaç paraşütüyle havalandı. Gökyüzünde keyifli anlar yaşayan Kaya'nın uçuşu, aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

Kalkışın rahat geçtiğini söyleyen Kaya, havadayken kollarını açarak, "Paraşütü ben idare ediyorum" dedi.

ÖMRÜNÜN EN GÜZEL ANISI OLDU

Uçuşun ardından duygularını dile getiren Kaya, "Ömrüm boyunca böyle güzel bir anı olmadı. Kaptan arkadaştan Allah razı olsun" diye konuştu. Uçuşunu tamamlayan Kaya, 94 yaşında yamaç paraşütü yapan en yaşlı kişi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı