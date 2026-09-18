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Adana’da Deliçay Deresi’nin çevresi çöplüğe dönüştü

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Adana’da Deliçay Deresi’nin çevresi çöplüğe dönüştü
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Adana’nın Kozan ilçesinde Deliçay Deresi’nin çevresi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakıldığı öne sürülen inşaat atıkları, plastik ve çeşitli çöpler nedeniyle adeta çöplüğe döndü.

Adana'nın Kozan ilçesinde Deliçay Deresi'nin çevresi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakıldığı öne sürülen inşaat atıkları, plastik ve çeşitli çöpler nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Bölgede narenciye üretimi yapan vatandaşlar, çöplerin zaman zaman yakılması nedeniyle bahçelerinin de zarar gördüğünü söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Kozan'ın Güneri Mahallesi'nde bulunan Deliçay Deresi'nin yatağı ve çevresi inşaat atıkları, plastik malzemeler gibi çeşitli çöpler nedeniyle adeta çöp döküm alanına dönüştü. Bölge sakinleri, özellikle gece saatlerinde kamyonet ve araçlarla çöp getirildiğini ve atıkların dere yatağına bırakıldığını iddia etti. Bölgedeki kirlilik ve dere yatağında yakılan çöpler ise havadan görüntülendi.

"5-6 yıldır bu sorunu yaşıyoruz"

Deliçay Deresi çevresinde 198 dönümlük alanda narenciye üretimi yapan Aydın Bozdoğan, yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını ifade ederek, "5-6 yıldır bu sorunu yaşıyoruz. Organize Sanayi'nin bölgesinden olsun inşaat atıkları olsun, lastiklerin gece bırakılıp gidildiğini görüyoruz. Kozan'ın bütün çöpünü getirip buraya gece döküyorlar. Eskiden burası çöp yatağıymış. İnsanlar fırsat bulup gece çöplerini döküyor. Ateş atıyorlar. Önlem alamıyoruz. Burayı sürekli bekleme imkanımız yok. Bu dere yatağı ve çevresi tamamen tapulu. Her yer görüldüğü gibi çöplerle dolu" dedi.

Dere yatağı ve çevresinin temizlenmesini isteyen Bozdoğan, çöpleri imha etmek için zaman zaman yakıldığını ve bahçeye de zarar verildiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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