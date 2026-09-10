20 ülkeden öğrenciler KTÜ’nün araştırma gemisiyle Karadeniz’e açıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde faaliyet gösteren DENAR-1 Araştırma Gemisi, COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları kapsamında Trabzon'a gelen 20 ülkeden öğrencileri denizle buluşturdu. Karadeniz'e açılan öğrenciler, deniz ekosistemi, iklim değişikliğinin deniz yaşamına etkileri ve su ürünleri yetiştiriciliği konusunda saha çalışmasına katıldı.

Türkiye'nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi öncesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında, farklı ülkelerden gelen öğrenciler KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından kullanılan DENAR-1 Araştırma Gemisi ile Karadeniz'e çıktı. Arsin'den hareket eden gemide öğrencilere Karadeniz'in doğal yapısı, ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği hakkında akademisyenler tarafından bilgi aktarıldı. Program sırasında öğrenciler, denizde faaliyet gösteren su ürünleri yetiştirme tesislerini de yakından görme imkanı buldu. Kafes balıkçılığının çalışma sistemi uygulamalı olarak anlatılırken, denizden alınan numuneler üzerinde mikroorganizma ve plankton incelemeleri gerçekleştirildi. Böylece öğrenciler, akademik araştırmaların yalnızca laboratuvar ortamında değil, doğrudan deniz üzerinde nasıl yürütüldüğünü gözlemledi.

"Geleceğimizin rengi mavi, onu birlikte korumalıyız"

Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Kemal Sındırı, balıkçılardan denizcilik hakkında bilgiler aldıklarını belirterek, "COP31 gönüllüleri ve iklim elçileriyle Trabzon'da COP31 temalı okyanuslar ve denizler ile ilgili çalışmalara katıldık. Sabah enstitüyü ziyaret ettik ve sonra da balıkçılardan denizcilik hakkında bilgiler aldık. Denizdeki balık çiftlikleriyle ilgili beslemeyi gördük ve Karadeniz'in yapısı hakkında hocalarımızdan ders aldık. Geleceğimizin rengi mavi, onu birlikte korumalıyız" dedi.

"Hepimizin çaba göstermesi çok önemli"

Ankara'dan gelerek etkinliklere katılan Pelin Erman ise, herkesin çaba göstermesinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Burada en çok hatırlayacağım şey, aktif olarak sahada yapılan çalışmaları gözlemle fırsatı bulmamız oldu. Akademide yapılan çalışmalarla Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin sahada çalışmaların birleştirmiş olması önemli bir somut örnek oldu. Somut bir çıktı alabilmemiz için hepimizin uygulamaya katkı sunmamız gerekiyor. Toplumca kolektif olarak yapabileceğimiz bir şey. Hepimizin çaba göstermesi çok önemli" şeklinde konuştu.

"Kafeslerde üreticilik konusunda da gösterimlerde bulunduk"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz de, 20 ülkeden gençlerin katılımıyla Karadeniz'in ekosistemini ve iklim değişikliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını kaydederek, "Deniz Bilimleri Fakültesi'nin rutin bir 2EKO projesini izleme çalışması yürütüyoruz. Karadeniz'deki kafes sitemlerinin deniz ekosistemine etki konulu çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Sözleşmesi'ne istinaden COP31 çalışması Antalya'da yürütülecek. Çalışmanın Karadeniz ayağı ise Trabzon'da 10-11 Eylül tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleşecek. Bakanlar kurulu toplantısı öncesinde dünya ülkelerinden gençlerin iklim değişikliğinin etkileri ve azaltılması konusunda deniz kapsamlı çalışmalar için Türkiye'de bulunuyorlar. Deniz Bilimleri Fakültesi olarak konunun deniz kısmını çalıştık. 20 ülkeden gençlerin katılımıyla birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi DENAR-1 Araştırma Gemisi'nde Karadeniz'in ekosistemi, biyolojik çeşitliliği, iklim değişimiyle ilgili çalışmalar ve projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Kafeslerde üreticilik konusunda da gösterimlerde bulunduk. Elde edilen bulguları deneysel olarak da gösterme şansı bulduk. Karadeniz'i anlamak, korumak ve tanımak konusunda bilinç gelişimini sağlamaya ve farkındalık oluşturmak için görevimizi yerine getirmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı