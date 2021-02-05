Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)

05.02.2021 22:26 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:30
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Osmaneli ilçesindeki incelemelerinin ardından Söğüt ilçesine geçti.

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Osmaneli ilçesindeki incelemelerinin ardından Söğüt ilçesine geçti. Burada bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ni gezen Bakan Kurum, Alp askerlerinin nöbet değişim törenini izledi. Türbeyi gezerek Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ten bilgi alan Bakan Kurum, Söğüt Kaymakamlığı ve Söğüt Belediye Başkanlığı tarafından kendilerine hediye edilen Alp askeri kılıçlarını da türbe girişinde nöbet tutan alp kıyafetli askerlere hediye etti. Yapımı süren bir camii inşasını da gezen Bakan Kurum, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/SÖĞÜT(Bilecik),


Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Barış Manço Bülent Serttaş
Spor Ömer Ali Mesut Özil Abdullah Avcı Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Mersin Antalya Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 22:30:48. #1.16#
title