Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te (4)

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Osmaneli ilçesindeki incelemelerinin ardından Söğüt ilçesine geçti. Burada bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ni gezen Bakan Kurum, Alp askerlerinin nöbet değişim törenini izledi. Türbeyi gezerek Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ten bilgi alan Bakan Kurum, Söğüt Kaymakamlığı ve Söğüt Belediye Başkanlığı tarafından kendilerine hediye edilen Alp askeri kılıçlarını da türbe girişinde nöbet tutan alp kıyafetli askerlere hediye etti. Yapımı süren bir camii inşasını da gezen Bakan Kurum, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/SÖĞÜT(Bilecik),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN