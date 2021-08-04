Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Demirtaş, yangın bölgelerindeki çalışmaları değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Demirtaş, yangın bölgelerindeki çalışmaları değerlendirdi

Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'deki orman yangınlarından etkilenen bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesine ilişkin, "Devletimiz güçlüdür, her türlü mağduriyeti giderecek şekilde hazırlıklarını yapmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'deki orman yangınlarından etkilenen bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesine ilişkin, "Devletimiz güçlüdür, her türlü mağduriyeti giderecek şekilde hazırlıklarını yapmıştır." dedi.

Demirtaş, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, orman yangınları nedeniyle 5 ili kapsayan kararının ardından hemen harekete geçtiklerini belirten Demirtaş, "Devletimiz güçlüdür, her türlü mağduriyeti giderecek şekilde hazırlıklarını yapmıştır. Sahada yapılacak tespitler neticesinde varılacak sonucu beklemeksizin, Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunu erkenden açıklayarak bütün bürokrasiye ve çalışanlara hem talimat vermiş hem de yol göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, yangından etkilenen bölgelerde başlatılan evler ile hayvansal ve tarımsal alanlardaki zararlara yönelik hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İnşallah bu zararlar en kısa zamanda telafi edilecek. Devlet, bunları karşılamaya muktedirdir. Süreci takip edeceğiz." dedi.

Yangından etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalara değinen Demirtaş, şöyle devam etti:

"Şu anda ön hasar tespitleri yapıldı. Bunların envanterleri AFAD merkezimize ulaştırıldı. Bunun itiraz süreleri ve hak sahiplerinin tespit çalışmaları var. Bunlar devam ediyor. Her vatandaşımızın, binası yanan ya da yıkılması mecbur olan 'ağır hasarlı' dediğimiz binaların karşılığında, devletimiz bulundukları yerde ahırıyla, oradaki tarımsal faaliyetini giderebilecek müştemilatını da yaparak teslim edecek inşallah en kısa zamanda."

"Devletimiz de bu sıkıntıları giderecek güçtedir"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Demirtaş, vatandaşların müsterih olması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hastalık salgını ya da afet durumlarındaki en tehlikeli şey, fitne ve nifakın yayılmasıdır. Bu daha önemlidir. Muhtarlarımızla bu konuyla ilgili görüşmeler yaptık. Bu nifakı önlemek durumundayız çünkü bu, toplumsal olayların başka türlü gelişmesine ve başka sıkıntılara neden olacaktır. Bütün Türkiye çapında, bu afetler karşısında gerçekten milletimizin alicenaplığı, yardımseverliği şu anda o kadar yüksek ki; muhtarlar, kaymakamlarımız ya da belediye başkanlarımız, yeterince ihtiyacın da üzerinde yardım geldiğini söylüyorlar. Biz bize yeteriz. Devletimiz de bu sıkıntıları giderecek güçtedir. Yeter ki fitne, fesat ve nifaklara fırsat vermeyelim. Birlik olalım. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur."

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Demirtaş, yangın bölgelerindeki çalışmaları değerlendirdi
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Demirtaş, yangın bölgelerindeki çalışmaları değerlendirdi
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Demirtaş, yangın bölgelerindeki çalışmaları değerlendirdi
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Demirtaş, yangın bölgelerindeki çalışmaları değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, koordinasyon toplantısının ardından konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, koordinasyon toplantısının ardından konuştu Açıklaması
Kurum: 'Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne...
Kurum: "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Gülben Ergen Haluk Levent İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mete Gazoz Hakan Reçber Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Demirtaş, yangın bölgelerindeki çalışmaları değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 12:54:06. #1.14#

title