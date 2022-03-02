Çevre Bakanı Kurum: Dalyan'da Çevreye uyumlu doğal malzeme ve materyaller kullanılacak

ORTACA, MUĞLA (İHA) - Dünyanın önemli doğal miraslarından biri olan Muğla'nın Dalyan Kanalları'nda Ortaca Belediyesi tarafından başlatılan-'Dalyan Kıyı Düzenlemesi' çalışmaları hakkında gelen eleştiri ve soru önergesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yazılı açıklama yaptı.

Bakan Kurum cevabında, "Çevreye uyumlu doğal malzeme ve materyaller kullanılacağından ve koruma bazlı çalışmalar yürütüleceğinden dolayı, projenin dalyan kanalı kenarında bulunan sazlıkları yok etmesi veya kanalın mevcut doğal görünümünü kaybetmesi mümkün değildir" dedi.

Dalyan Kıyı Düzenlemesi çalışmaları hakkında yapılan eleştiri ve soru önergesi üzerine açıklama yapan Bakan Murat Kurum, turizm açısından oldukça değerli olan bu alanın doğal güzelliklerinin korunarak, kıyı şeridinde yer alan yolu ve iskelelerin bakımsız ve eski görüntüsünün çevreye uyumlu sürdürülebilir ve doğal malzemeler kullanılmak yenilenmesi ihtiyacı hasıl olduğu belirtilen cevapta;

"Proje ile; Köyceğiz - Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Muğla İli Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi'nde, deniz ve göl arasını birbirine bağlayan Dalyan Kanalı paralelinde devam eden yollarının ve iskelenin, sürdürülebilir ve ekolojik malzemelerle doğal yapıya zarar vermeden yenilenerek, bölgeye gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yerel turizmin desteklenmesi adına yöreye ve dokuya uygun özgün iyileştirmelerin yapılması amaçlanmaktadır.

Proje alanının çevreye uyumlu doğal malzeme ve materyaller kullanılarak, görsel anlamda alanın peyzajına uygun, koruma bazlı kullanım olanaklarına önem veren faaliyet alanlarının düzenlenerek sürdürülebilir bir şekilde yeniden tasarlanması ve oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımız ile Ortaca (Muğla) Belediye Başkanlığı arasında "Dalyan Muğla/Ortaca) Kanalı Kıyı Düzenlemesi Yapım İşi" mali katkı protokolü imzalanmıştır. Bahse konu proje kapsamında faaliyet alanlarının düzenlenerek sürdürülebilir bir şekilde yeniden tasarlanması ve oluşturulması aşamalarında, kamuoyunda oluşturulan algının aksine tamamen çevreye uyumlu doğal malzeme ve materyaller kullanılacağından ve koruma bazlı çalışmalar yürütüleceğinden dolayı, projenin dalyan kanalı kenarında bulunan sazlıkları yok etmesi veya kanalın mevcut doğal görünümünü kaybetmesi mümkün değildir.

19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" ve 01.03.2013 tarihli ve 2116 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile onaylanan "Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar" kapsamında hazırlanan Teknik Şartnameler doğrultusunda Muğla ilinde mevcut olan bütün doğal sit alanlarında ve tüm Türkiye genelinde potansiyel doğal sit alanların sahip olduğu biyo-ekolojik (flora, fauna, lıabitat), jeolojik, hidrojeolojik ve jeomorfolojik değerlerin belirlenmesi ve önerilerin ortaya konulması amacıyla dört mevsimi kapsayacak şekilde "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri" yapılmış ve soru önergesinde bahsi geçen alan mevcutta herhangi bir doğal sit olmayıp Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında çalışılmış bir alan olup, tescil aşamasında idari süreci devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

(Mete Sönmez/ İHA)