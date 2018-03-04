Çeşmeli Kadınlar El İşleri Atölyesi Açtı

İzmir'in Çeşme ilçesinde girişimci kadınların kurduğu ÇEŞKA, Anne Mutfağı'ndan sonra el işleri atölyesini de faaliyete geçirdi.

Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA), Terziler Sokağı olarak adlandırılan sokakta geçtiğimiz yıl açtığı Anne Mutfağı'nın ardından, bitişiğindeki boş işyerini de kiralayarak el işleri atölyesi olarak faaliyete geçirdi.

ÇEŞKA üyesi girişimci kadınlar, el işleri atölyesinde ilk siparişlerini de Çeşme Belediyesi'nden alarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın mesajını taşıyan hediyeler için kese üretti.

Dalgıç, el işleri atölyesine de destek oldu

Hediyelik keseler için yoğun bir çalışma yapan ÇEŞKA üyeleri adına bir açıklama yapan ÇEŞKA Yönetim Kurulu Üyesi Gül İffet Acar, Çeşme Belediyesi ile geçtiğimiz yıl imzalanan protokolü de hatırlatarak, "Çeşme Belediyemiz, her zaman ÇEŞKA'nın yanında olduğunu gösterdiği gibi, el işleri atölyemizi de açar açmaz bize ilk siparişini de verdi. Çeşme Belediye Başkanımız Muhittin Dalgıç'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Çeşmeli kadınlara dağıtacağı hediyeler için özel keseler ürettik. Belediye Başkanımıza destekleri için ÇEŞKA üyesi kadınlar olarak çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kadın Emeğini Değerlendirme Fuarında ebru yapacaklar

ÇEŞKA olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Kültürpark'ta 8-11 Mart tarihleri arasında düzenlediği İzmir Kadın Emeği'ni Değerlendirme Fuarı'nda stant açacaklarını belirten ÇEŞKA Yönetim Kurulu Üyesi Acar, "Çeşme Belediyesi, Çeşme Kent Konseyi Kadın Meclisi ve ÇEŞKA olarak birlikte stant açacağız. Stantta, ÇEŞKA'nın el işleri ürünleri ve ev işi yiyecekleri de satışa sunulacak. Ayrıca yine ÇEŞKA olarak, geleneksel el sanatlarımızdan olan ebrunun yapılışını uygulamalı olarak gösterip satışını yapacağız" diye konuştu.

"Ortaklaşa üretim yapma imkanına kavuştuk"

ÇEŞKA'nın 73 üyesi olduğunu, yaklaşık yarısının yiyecek, diğer yarısının da el işleri üretimi yaptığını ifade eden Gül İffet Acar, "El işleri üreten arkadaşlarımız, üretimlerini evlerde yaparak, çeşitli yerlerde açılan stantlarda satışa sunuyorlardı. El işleri üretim atölyemiz faaliyete girince, ortaklaşa üretim yapma imkanına kavuştuk. Önümüzdeki dönemde gelecek siparişleri daha rahat karşılayabileceğiz. Atölyemizde satış için teşhir alanı da düzenleyeceğiz. Atölyemizin tabelasını, bir üyemiz mozaikten hazırlıyor. Yakında onu da asacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR