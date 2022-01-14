Cesedi yakılan Akademisyen Aylin Sözer'in Davası: Tutukluluk hali devam etti

AYDIN (DHA) - İSTANBUL Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'in (48) boğazını kesmesinin ardından cesedini yaktığı iddia edilen sanık Kemal Ayyıldız'ın (32) tutukluluk hali devam etti.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal Ayyıldız, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

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TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ayrıca bir diğer sanık Murat Delde hakkında da olay günü Kemal Ayyıldız'a IBAN gönderdiği gerekçesiyle "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

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