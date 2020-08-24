Cerebral Palsy'li çocuklar için harekete geç, adımlarına anlam kat! Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Cerebral Palsy'li (CP) çocuklar adına farkındalık yaratmayı amaçlayan "Steptember" projesiyle Eylül ayı boyunca herkesi günde 10 bin adım atmaya ve CP'li çocuklar için bağış yapmaya davet ediyor.

2011 yılında Avustralya'nın öncülüğünde başlatılan, Eylül (September) ve Step (adım) kelimelerinin birleşmesinden türemiş Steptember, her yıl Eylül ayı boyunca farklı ülkelerde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Cerebral Palsy, duruşu ve hareket kabiliyetini etkileyen, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık görülen fiziksel engellik türüdür. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk Cerebral Palsy tanısı almaktadır. Steptember ise, hem katılımcıların hem de Cerebral Palsy'li çocukların hayatında pozitif etki yaratmak için oluşturulmuş bir sosyal sorumluluk projesidir.

Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin: "Steptember projesine destek veren katılımcılar, Eylül ayından itibaren adımlarını Cerebral Palsy'li çocuklar için atmaya başlıyor. Bu proje ile Cerebral Palsy farkındalığı yaratılırken, aynı zamanda aileleri maddi yetersizlik yaşayan Cerebral Palsy'li çocuklar için sosyal çevreden bağış toplanarak, onların ihtiyacı olan özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ücretsiz ulaşmaları amaçlanıyor." dedi.

Kaynak: Bültenler