Çepni Konağı artık hizmette
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Çepni Konağı artık hizmette

İhlas Haber Ajansı / Hakkı Ovatman - Haberler | Kültür Sanat

- Çepni Konağı artık hizmette Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle konağı ve meydan düzenlemesinin yapıldığı Mudanya'nın Çepni mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

- Çepni Konağı artık hizmette

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle konağı ve meydan düzenlemesinin yapıldığı Mudanya'nın Çepni mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki kırsal mahallelerde hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Pandemi sürecine rağmen özellikle alt yapı ve ulaşım yatırımlarından taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan kırsal mahallelere de sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mudanya'nın Çepni Mahallesi için projelendirilen Mahalle Konağı ve Meydan Düzenlemesi bitirilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. 150 metrekare istinat duvarı, 150 metrekarelik çay ocağı, tuvalet ve misafirhanenin bulunduğu mahalle konağı ile beraber 200 metrekarelik alanda da meydan düzenlemesi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, meclis üyeleri ve belediye yöneticileriyle birlikte Çepni Mahallesi'ni ziyaret etti. Düzenlemesi yapılan meydanda Muhtar Göksel Mete ve vatandaşlarla sohbet ederek istişarelerde bulunan Başkan Aktaş, yapılan çalışmanın da mahalleye hayırlı olmasını diledi.

Hiçbir ön yargı olmaksızın 17 ilçenin tamamına fayda üretmek, şehre katma değer sunmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Aktaş, Mudanya'nın ve Çepni mahallesinin de özellikli ve güzel bir bölge olduğunu belirtti. Bir mahallenin daha eksiğini tamamlamanın huzurunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "17 ilçedeki 1058 mahallemizde altyapıdan yola, üstyapıdan spor tesislerine kadar devam eden çalışmalarımız var. 600 farklı yerde şantiyemiz var. Mahalle konakları da kırsal mahalleleri toparlayan konulardan birisidir. Mudanya'nın Çepni Mahallesi'nde olduğu gibi Mustafakemalpaşa Doğancı'da, İnegöl Gündüzlü'de, Yenişehir Çayırlı'da gibi 11 farklı noktada mahalle konağı çalışmalarımız var. Çepni Mahalle Konağı'nda güzel bir çevre düzenlemesi yapıldı. Mahalle sakinlerinin güzel vakit geçirebileceği mekan oluşturuldu. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çepni Konağı artık hizmette
Çepni Konağı artık hizmette
Çepni Konağı artık hizmette
Çepni Konağı artık hizmette

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakkı Ovatman

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