Cennet Papağanı özellikleri nelerdir? Cennet (Sevda) Papağanına nasıl bakılır?

Cennet Papağanı, Madagaskar ve Hint Okyanusunda ki adalarda yaşar. Nemli ve sıcak iklimlerde yaşayıp 32 ayrı rengi bulunur. Peki, Cennet Papağanı özellikleri nelerdir? Cennet (Sevda) Papağanına nasıl bakılır?

Madagaskar ve Hint Okyanusunda ki adalarda da yaşayan bu papağan cinsinin, ana vatanı Afrika'dır. Nemli ve sıcak iklimlerde yaşayıp üreyen cennet papağanlarının 32 ayrı rengi bulunsa da, doğada en çok görülenler açık, canlı yeşil tonlarında olanlarıdır. Genellikle cana yakın ve sosyal olan cennet papağanları, evde bakmaya da uygun olduğu için pek çok kişi tarafından tercih edilen ve beslenen bir papağan türüdür. Her canlıda olduğu gibi bu cins papağanların da kendilerine has özellikleri vardır ve bu özelliklerin bilinmesi, sağlıklı bakımları açsından büyük önem taşır.

CENNET PAPAĞININ ÖZELLİKLERİ

-Bu papağan cinsinin konuşma kabiliyeti yok denecek kadar azdır.

-Erkekleri birkaç kelime öğrenebilir ancak, konuşmasını istediğiniz bir papağan beslemek istiyorsanız, bu tür uygun olmayacaktır.

-Cennet papağanını özellikleri, Cennet papağanları evcilleştirilmesi kolay olan papağanlardır ancak, üç aylıktan büyük yavruların evcilleştirilmesi daha zordur.

-Cennet papağanlarının cinsiyetini anlamak oldukça zordur.

-Dişilerinin ve erkeklerinin kendilerine has değişik hareketleri ve fiziki özellikleri olsa da bu kesin bir bilgi vermez. Kesin bilgi ancak DNA testi ile alınabilir.

-Cennet papağanlarının kafesleri yüksek ve geniş olmalıdır.

-Çift olarak yaşadıklarında daha mutlu ve uyumlu olan cennet papağanları, eğer tek beslenecekse, ekstra ilgiye ve oyuncağa ihtiyaç duyacaktır.

-Bu papağanlar eş seçerken kendi özelliklerine yakın olan eşleri seçmek isterler.

-Eğer cennet papağanınıza bir eş alacaksanız, göz bantlarının kalınlığı ve inceliği önemlidir. Çift olacak cennet papağanlarının göz bantlarının aynı özellikte olması, tercih edilendir.

-Eğer cennet papağanınızı evcilleştirmek istiyorsanız, alacağınız yavrunun en fazla üç aylık olmasına özen gösteriniz.

-Onların rahat hareket etmelerine ve tırmanmalarına olanak sağlayan kafesler, en uygun olan kafes türüdür.

-Bu tür papağanlar suyu ve yıkanmayı çok severler.

-Özellikle yaz aylarında kafeslerine kuş havuzu koymanız, onları çok mutlu edecektir.

-Doğal hayatta tohum ve meyvelerle beslenen bu papağan cinsi, hazır mamaların dışında yeşillik, uygun meyve ve kraker takviyesi ile beslenmelidir. Bilhassa tüy dökümüne girdiklerinde yulaf verilmesi önerilmektedir.

-Çok fazla sağlık problemi yaşamayan bu papağan türünde en çok mantar hastalığı görülmektedir.

-Cennet papağanlarının kaç aylık olduğu, gagalarının renginden anlaşılabilir.

-Genellikle 12-18 cm boyutlarında olan cennet papağanlarının ortalama 10 yıl ömürleri vardır.

-Önceleri turuncu renkte olan gaga 3 aylık olmasından itibaren kırmızıya dönmeye başlar. Yavruların ayaklarında olan benekler ise 6 aylık olduktan sonra kaybolur.

-Cennet papağanları eş seçiminde çok seçici olmasalar da, birçok papağan türünde olduğu gibi tek eşlidir.

-Ortalama 5 yumurta yapan cennet papağanlarında kuluçka dönemi, hava sıcaklığına göre 21 ile 25 gün arasında değişiklik gösterebilir.



-Yavrular 45 günün sonunda yuvadan çıkabilir ve 2 aylık olduktan sonra bağımsız şekilde yaşayabilirler.

-Bu yüzden cennet papağanlarını üretmek için alıyorsanız, eş olarak almanız önemlidir.

-Bu papağan cinsi özellikle müziğe karşı çok duyarlıdır ve genelde çalan müziğe eşlik etmeleri ile bilinirler.

CENNET PAPAĞINI KONUŞUR MU?

Cennet papağanı konuşma yeteneğine sahip bir varlıktır ama diğer papağanlara nazaran fazla konuşmaya yatkın olmadığı aşikar.

Bazı Cennet papağanları konuşması mümkün fakat onlarda öyle bir kaç kelime söylemekten ötesine gidemezler. Cennet papağanlarının sesleri oldukça tizdir.

CENNET PAPAĞINI FİYATLARI

Cennet papağan fiyatı güncel olarak 2020 yılında 150₺ – 170₺ arasında sahiplendirme yapılacaktır. Fiyatlar papağanın cinsine göre değişse de bu fiyat belirleme de yem ve mama etkeni belirlemektedir

CENNET PAPAĞANI

CENNET PAPAĞANI BAKIMI;

1- Cennet papağanı oldukça hareketli olduğundan ve zıplamayı sevdiğinden dolayı geniş kafes tercih edilmelidir.

2- Tüneklerin etrafına sarılan türden bir kağıt törpü de, papağanın tırnaklarının şekillenmesinde önemlidir.( Kendine zarar verdiğini gözlemlediğinizde tünekleri kafesten kaldırınız)

3-Yemlikleri, suluğu ve tünekleri kafesin hangi köşesine koyacağınıza özen gösteriniz.

4- Suluk ve yemlik ise, kafesin alt kısımlarına, papağanın kolay erişebileceği bir yere konulmalıdır. Kafesin yarısına kadar çekilen tül veya örtü, yem kabuklarının ve tüylerin etrafa saçılmasına engel olacaktır.

5- Papağanın sevdiği oyuncukları çevresinde tutunuz. Mutlu olmasını sağlayacaktır. Takviye ettiğiniz vitaminlerin veya ekstradan verdiğiniz meyvelerin miktarını çok kaçırmayınız. Mutlaka veterinere danışınız.

6- 3-4 günde bir papağanın suyu değiştirilmeli ve özel vitaminlerle desteklenmelidir. Yeminin içerisine ise kuş kumu olarak tabir edilen kumlardan eklenmelidir. Bu sayede yemlerin sindirimi kolaylaşacak ve papağanın daha sağlıklı bir sindirim gerçekleştirmesi sağlayacaktır.