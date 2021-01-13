Cennet Hurması nedir? Cennet Hurması faydaları nelerdir? Cennet Hurması tatlısı tarifi!

İçinde barındırdığı vitaminler sayesinde faydası saymakla bitmeyen faydaları bulunmaktadır. Sonbahar döneminde ve Karadeniz Bölgesi'nde yetişen Cennet Hurması nedir? Cennet Hurması faydaları nelerdir? Cennet Hurması tatlısı tarifi!

CENNET HURMASI NEDİR?

Trabzon hurması,Japon hurması, cennet hurması ya da Akdeniz hurması, yöresel adı ile ambe veya amme; abanozgiller (Ebenaceae) familyasından, Akdeniz Bölgesi gibi subtropik iklim kuşaklarında yetişen bir ağaç türü ve bunun meyvesine verilen ad. "Hurma" Farsça khurmalu, yani erik hurması adından gelmedir. Türkiye'ye ilk defa 1920 yıllarında Fransızlar tarafından getirilip Hatay bölgesinde yetiştirilmiştir, bu nedenle meyvenin ismi tini frence (Fransız inciri) veya Frenk elması olarak da bilinir. Kışın yaprağını döken, geniş tepeli seyrek dallı bir ağaççıktır. Gövdenin kabuğu levhalar hâlinde çatlaklıdır. Yapraklar eliptik bir yapıda 6–15 cm uzunluğunda, üst yüzü parlak koyu yeşil ve tüysüz, alt yüzü tüylüdür. Sarımsı beyaz çiçekleri haziran ayında açar. Meyveleri sonbaharda olgunlaşır. Portakal rengindeki meyveleri şekerli ve tanence zengin olduğundan halk arasında tüketilmektedir. Ana vatanı Çin ve Japonya'dır. Türkiye'de Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Antalya civarında yetiştirilir. Dünyada Akdeniz hurmasının 2 milyon ton civarında üretildiği tahmin edilmektedir. Çin en önemli üretici konumunda bulunurken bunu sırayla Güney Kore, Japonya, Brezilya ve İtalya izlemektedir. Yeni Zelanda, Avustralya ve Şili ise Trabzon hurması üretimine yönelen ülkelerin başında gelmektedir. Ancak Türkiye'de bu meyve 40'ın üzerinde ilde yetiştirilmesine rağmen üretim yıllık 15 bin tonu geçmemektedir.

CENNET HURMASI FAYDALARI NELERDİR?

Trabzon hurmasının özellikle A vitamini ve karbonhidratlarca zengindir. 100 gramında 14-20 gram arasında vitamin (20-25 miligram arasında C vitamini ile riboflavin, niasin ve tiamin gibi bazı B vitamini çeşitleri); 0,7 gram protein ve 0,4 gram yağ içermektedir. Ayrıca mineral madde içeriği bakımından zengin olup özellikle potasyum, kalsiyum ve fosforu en yüksek oranlarda ihtiva etmektedir. Cennet hurması yemek, kabızlık için etkili bir rahatlama sağlar.Mide ve bağırsak dostu. Mideyi kuvvetlendirir. Gastrit tedavisine yardımcı oluyor.Bağırsak florasındaki bakterileri dengeler. Bağırsak iltihabını giderir. Özellikle de oniki parmak bağırsağı rahatsızlıklara bire birdir.Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Cennet hurması içinde bulunan antioksidanlar, serbest radikallere karşı koruyucu süpürücü olarak işlev görürler, enfeksiyonlara ve zararlı hastalıklara karşı direnç geliştirir.

CENNET HURMASI TATLISI TARİFİ

Malzemeler;

1 litre süt

4 yemek kaşığı un (Silme)

5-6 yemek kaşığı şeker

1 yumurta

Yarım paket yulaflı bisküvi

1 avuç fındık ya da ceviz

2 adet cennet hurması (olgun)

Ilıyınca;

Yarım paket toz krem şanti

3 yemek kaşığı labne (Tepeleme)

Yapılışı;

Bisküvi ve cevizler rondoda un halini alacak şekilde çekilir.Muhallebi için ;şanti ve labne dışındaki tüm malzemeler çırpılır, ocağa alınır kıvam alana kadar pişirilir.

Ilıyınca içerisine toz kremşanti ve labne eklenir ( labne sevmeyenler bir paket krema ekleyebilir) mikser yardımı ile bir kaç dakika hızlı devirde çırpılır.

Sunum kasesinin altına bisküviler pay edilir üzerine muhallebi eklenir. Soğuması için buzdolabına kaldırılır.

Cennet hurmalarının içleri bir kaşık yardımıyla çıkarılır blendrdan geçirilir. Soğuyan muhallebinin üzerilerine pay edilir. Yine buzdolabında dinlendirilerek bol cevizli servis edilir.