Cenazede tek yürek oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken aynı karede - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cenazede tek yürek oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken aynı karede

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Aldıkları ölüm haberiyle yıkılan Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli ile Ece Erken anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu koluna girerek destek oldu.

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Dün gece İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesinin getirilmesinin ardından taziyeleri kabul etmek için kendilerine tahsis edilen Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'nden eşi ünlü sunucu Ece Erken, kayınpederi babası Akif ve kayınvalidesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu hazır bulundu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıl evli kalan ve iki çocuk dünyaya getiren Benan Kocadereli de cenaze törenine katılarak taziyeleri kabul etti. Yürüyerek camiye geçildiği esnada ise Ece Erken ve Benan Kocadereli ayakta durmakta güçlük çeken anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu'nun koluna girdi.

Cenazede tek yürek oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken aynı karede

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cami avlusundaki tabutunun başında eşi ünlü sunucu Ece Erken, babası Akif ve annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu uzun süre gözyaşı döktü.

Cenazede tek yürek oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken aynı karede

Cenaze namazına Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman ile yakınları katılırken, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazede tek yürek oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken aynı karede

Eşinin taziyesinde gözyaşlarına boğulan Ece Erken'in feryadı yürek dağladı: Keşke ben ölseydimEşinin taziyesinde gözyaşlarına boğulan Ece Erken'in feryadı yürek dağladı: Keşke ben ölseydim
Bircan Bali gözyaşları içinde yaşananları anlattı: Ece Erken, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldıBircan Bali gözyaşları içinde yaşananları anlattı: Ece Erken, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı
Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na sarıldığı bir pozunu paylaştıEce Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na sarıldığı bir pozunu paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Cenaze, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title