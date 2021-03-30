Çemişgezek Belediye Başkanı Yıldız'a, 5 ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çemişgezek Belediye Başkanı Yıldız'a, 5 ay hapis cezası

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel
Çemişgezek Belediye Başkanı Yıldız'a, 5 ay hapis cezası

TUNCELİ'nin Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız'a görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yerel mahkemeden verilen 5 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

TUNCELİ'nin Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız'a görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yerel mahkemeden verilen 5 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Başkan Yıldız, davanın açıldığı dönemde FETÖ'nün kendisine kumpas kurduğu açıklamasını yaptı.

Çemişgezek'te 2009 yılında Kale Mahallesi'nde bir vatandaşa imar kanununa aykırı olarak inşaat ruhsatı verildiği ve yapılan evin mahalleye itfaiyenin girmesini engellediği iddiasıyla mahalle halkı belediyeye şikayette bulundu. Mahalle halkı şikayetlerini işleme koymayarak görevini yerine getirmediğini öne sürerek Ak Partil'i Başkan Metin Levent Yıldız hakkında da suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine Çemişgezek Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, Yıldız'a 5 ay hapis ve hak yoksunluğu ceza verdi. Yıldız'ın avukatları, karara yaptıkları itirazın ardından dava Yargıtay'da görüldü. Davayı inceleyen Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. 

Yargıtay tarafından onanan cezasına ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yapan Yıldız, davanın açıldığı dönemde FETÖ tarafından kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek, alınan karardan FETÖ'yu sorumlu tuttu.

 


- Tunceli
Çemişgezek Belediye Başkanı Yıldız'a, 5 ay hapis cezası
Çemişgezek Belediye Başkanı Yıldız'a, 5 ay hapis cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik İhsan Yavuz Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çemişgezek Belediye Başkanı Yıldız'a, 5 ay hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 12:12:37. #1.15#
title