Çemişgezek Belediye Başkanı Yıldız'a, 5 ay hapis cezası

TUNCELİ'nin Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız'a görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yerel mahkemeden verilen 5 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

TUNCELİ'nin Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız 'a görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yerel mahkemeden verilen 5 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Başkan Yıldız, davanın açıldığı dönemde FETÖ'nün kendisine kumpas kurduğu açıklamasını yaptı.

Çemişgezek'te 2009 yılında Kale Mahallesi'nde bir vatandaşa imar kanununa aykırı olarak inşaat ruhsatı verildiği ve yapılan evin mahalleye itfaiyenin girmesini engellediği iddiasıyla mahalle halkı belediyeye şikayette bulundu. Mahalle halkı şikayetlerini işleme koymayarak görevini yerine getirmediğini öne sürerek Ak Partil'i Başkan Metin Levent Yıldız hakkında da suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine Çemişgezek Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, Yıldız'a 5 ay hapis ve hak yoksunluğu ceza verdi. Yıldız'ın avukatları, karara yaptıkları itirazın ardından dava Yargıtay'da görüldü. Davayı inceleyen Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

Yargıtay tarafından onanan cezasına ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yapan Yıldız, davanın açıldığı dönemde FETÖ tarafından kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek, alınan karardan FETÖ'yu sorumlu tuttu.

- Tunceli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM