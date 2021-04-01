Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı
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Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, vefatının birinci yıldönümünde mezarı başında anıldı.

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-KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, vefatının birinci yıldönümünde mezarı başında anıldı. 

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanıydı. Adı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşatılan İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, vefatının birinci yıldönümünde, mezarı başında anıldı. Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anmaya Taşçıoğlu'nun eşi Didem Taşçıoğu, oğulları Onur, İrem ve Deniz Taşçıoğlu, ağabey ve kardeşleri ile arkadaşları, sevenleri ve öğrencileri katıldı. 

MEZAR TAŞINA FULAR RESMİ ÇİZİLDİ 

Taşçıoğlu'nun mezarında birkaç ay önce düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemede ise dikkat çeken bir detay vardı. Fular merakıyla tanınan duayen hocanın mezar taşında, adının hemen yanına bir de fular resmi çizildiği görüldü. 

1 YIL SONRA HELALLİK ALINDISalgın önlemleri nedeniyle 1 yıl önce Taşçıoğlu'nun cenazesi, küçük bir grup ile tören yapılmadan defnedilmişti.  Bugün mezarı başında yapılan anma töreninde ise yapılan duanın ardından konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ailenin talebi üzerine "İçlerinde ukde kalmıştı" ifadelerini kullanarak, Taşçıoğlu için toplanan kalabalıktan helallik istedi. 

"1 YIL BENİM İÇİN HER GÜN ACIYI KALBİMDE HİSSETTİĞİM GÜNLER SİLSİLESİYDİ"Tören öncesi konuşan eşi Didem Taşçıoğlu,  "Cemil hocanın aramızdan ayrılması tarih olarak 1 yıl ama benim için her sabah özlemle uyandığım, acıyı kalbimde, yokluğunu çok derinden hissettiğim günler silsilesinden ibaretti. Hocanın bedenin arada olmayışıdır bu durum. Aslında Cemil hoca o kocaman, kucaklayan, yardım etmeyi, paylaşmayı seven güzel enerjisiyle hala bizimle. Bizi korumaya, kollamaya devam ediyor. ve onun öğrettikleri, hepsi kulaklarımızda. Bu bir beden ayrılışıdır. Beden olarak yanımızda olmadığı için çok özlüyoruz. Çok derin, çok kuvvetli bir özlem var içimizde. Ama yaptığı güzel şeyler, sözleri, hepsi evrende dolaşmaya devam ediyor. onunla birlikte yaşam sürmüş olmak çok huzur verici, büyük bir şeref.  Ona şahit etmekten dolayı huzurluyum. Ama hep şunu düşünüyorum. Keşke yanımda olsaydı, keşke güzel sesini duyabilseydim. Fakat bu tüm canlılar için olan bir son. Önemli olan bunu en güzel şekliyle yapabilmek. Cemil hoca bunu en güzel şekilde yaptı. Hep güzel, doğru işler yaptı. Kapısı herkese açıktı" dedi.

"ANISINA, AĞABEYİMİN FULARINI TAKARAK BURAYA GELDİM"Kardeşi Ahmet Taşçıoğlu ise, "Ne kadar büyük bir doktor, ne kadar iyi bir insan olduğunu biz zaten biliyorduk ama milyonların bunu böyle öğrenmesini hiç arzu etmezdik. Benim ağabeyim bizlere, Taşçıoğlu ailesine öyle bir onur, öyle bir gurur bıraktı ki, biz bunu ömür boyu başımızın üzerinde taşıyacağız. Takdir-i ilahi. Evet çok üzüldük, hala acımız geçmiş değil. Bize ağabeylik, babalık, kardeşlik, arkadaşlık etti. Ağabeyimin fularını taktım özellikle. Fularla yaşayan bir insandı, onun özeliydi bu. Ne diyebilirim ki. Anısına, özellikle onun  fularını takıp geldim" diye konuştu. 

"1 NİSAN'IN ÖZEL BİR ANLAMI OLDU"

Babasını özlediklerini ifade eden Oğlu İrem Taşçıoğlu da, "Onu özlüyoruz. Ölümünün 1. Yıldönümünde onu anmak üzere buradayız. 1 Nisan'ın özel bir anlamı oldu. Sadece babamı anmak değil, hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları aynı zamanda virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını da temsilen buradayız. Bugün aslında çok temsili bir gün oldu. Hem babamı hem tüm sağlık çalışanlarını anıyoruz. Çok özel bir gün ve bu yıllarca devam edecek" dedi.


- İstanbul
Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı
Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı
Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı
Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı
Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı
Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı
Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı
Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı
Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı
Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı
Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı
Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı
Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı
Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı
Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı
Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı
Cemil hocaya mezarı başında anma... 1 yıl sonra helallik alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

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