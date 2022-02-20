Cemal Enginyurt'tan direksiyon başında "Geççek" mesajı: Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız
- Güncelleme:
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da "Geççek" tartışmalarına dahil oldu. Otomobilde Tarkan'ın gündem yaratan yeni şarkısı "Geççek"i dinlediği anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Enginyurt, videoda "Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız. Demokratlar yollarda" ifadesini kullandı.
Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Antalya'ya giderken otomobilde Tarkan'ın "Geççek" şarkısını dinledikleri anın görüntüsünü paylaştı. Enginyurt, " 'Geçmesin' diyenler, siz uyuyun. Biz yollardayız, demokratlar yollarda. Geçecek, geçecek" dedi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Cemal Enginyurt, Gültekin Uysal ile Antalya'ya giderken arabada Tarkan'ın "Geççek Geççek" şarkısını dinledikleri ana ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Enginyurt, paylaşımına, "Geççek Geççek. Güzel günler görmek için demokratlar yollarda, Sayın Genel Başkanım Gültekin Uysal Beyefendi ile birlikte Antalya yollarındayız. Az kaldı güzel ülkem, geççek geççek. Gidecekler" notunu düştü.
"GEÇSİN GEÇSİN DİYE YOLLARDAYIZ"
Aracı kullanan Enginyurt, "Geçsin geçsin diye yollardayız. Geçecek, geçecek. Sabret; gelecek, demokratlar gelecek" dedi.