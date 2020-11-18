Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı
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Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı

18.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:06

Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı eleştiren Cemal Enginyurt, paylaşımını bir süre sonra sildi. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Enginyurt, paylaşımını neden sildiği sorusuna "Mesaj amacına ulaştı" yanıtını verdi.

Hükümete yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mektubuyla ilgili bir paylaşım yapmış ve Çakıcı'yı eleştirmişti. Enginyurt'un sosyal medyada gündem olan paylaşımını bir süre sonra silmesi dikkat çekti.

"HAKARET ETME HAKKI YOKTUR" DEMİŞTİ

Enginyurt, Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve tehdit içeren sözlerini eleştirdiği tweet'inde "CHP Genel Başkanı'nı sevmeyebilirsiniz, fikirleri sizin için önemsiz olabilir. Lakin hiç kimsenin bir parti genel başkanına ağır hakaret etme hakkı yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı

TEK CÜMLELİK AÇIKLAMA

Paylaşımını neden sildiğiyle ilgili kısa bir açıklama yapan Enginyurt, "Mesaj amacına ulaştı" dedi.

Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı

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