Cem Yılmaz Twitter hesabını mı kapattı? Cem Yılmaz 16 milyon takipçili X hesabını neden kapattı?

Cem Yılmaz, sosyal medya platformu Twitter (yeni adıyla X) üzerindeki beklenmedik hamlesiyle gündeme geldi. Uzun yıllardır aktif olduğu ve 16 milyondan fazla takipçiye ulaştığı X hesabına bir anda ulaşılamaması, sosyal medyada adeta şok etkisi yarattı. Hayranları, teknik bir sorun yaşandığını düşünürken, kimileri ise bu durumun Cem Yılmaz'ın bilinçli bir kararı olabileceğini öne sürdü. Peki, Cem Yılmaz Twitter hesabını mı sildi? Cem Yılmaz 16 milyon takipçili X hesabını neden kapattı? İşte, detaylar…

CEM YILMAZ TWİTTER HESABINI MI KAPATTI?

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın 16 milyondan fazla takipçiye sahip olduğu Twitter (X) hesabını kapattığı fark edildi. Ünlü komedyenin sosyal medya hesabına erişilememesi kısa süre içerisinde gündem olurken hayranları arasında nedeni büyük merak uyandırdı.

Cem Yılmaz Twitter hesabını mı kapattı

Cem Yılmaz'dan konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, hesabın kapatılması sosyal medyada çeşitli yorumlara yol açtı. Kullanıcılar, bu kararın kişisel bir tercih mi yoksa geçici bir durum mu olduğunu tartışıyor.

Cem Yılmaz X hesabını neden kapattı