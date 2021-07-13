Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi
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Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak olan 'Erşan Kuneri' dizisinin bölümlerinden ilk kareler, dizinin oyuncuları tarafından paylaşıldı.

Komedyen Cem Yılmaz'ın ünlü tiplemesi Erşan Kuneri'nin Netflix'te yayınlanacak dizisinin çekimleri devam ediyor. Hayranları tarafından merakla beklenen diziden ilk fotoğraflar da geldi.

Dizinin oyunları Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu ve Can Yılmaz setten ilk görüntüleri paylaştılar.

1980'LERİ ANLATACAK

'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi
Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi
Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi
Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi - Haberler Magazin
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