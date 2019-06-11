Cem Yılmaz'ı yağlarken görüntülenen Defne Samyeli, silikonlu göğüsleriyle dikkat çekti
Sevgilisi Cem Yılmaz'la Bodrum'da tatil yaparken görüntülenen Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri dikkat çekti.
Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Defne, Cem'i elleriyle yağlarken güzel sunucunun silikonlu göğüsleri dikkatlerden kaçmadı.
MAVİ TURA ÇIKTILAR
Ünlü komedyen Cem Yılmaz Çeşme tatilinden sonra Bodrum'a geri döndü. Habertürk'ün haberine göre; Önceki gün Samatya adlı teknesi ile mavi tura çıkan, sevgilisi Defne Samyeli ve oğlu Kemal ile deniz keyfi yapan Cem Yılmaz objektiflerden kaçamadı.
GÖĞÜSLERİNE SİLİKON YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ
Sarışın bir kadın arkadaşlarının eşlik ettiği, teknedesevgilisi Cem Yılmaz'ı yağlarken objektiflere takılan sunucu Defne Samyeli'nin göğüslerine silikon yaptırdığı iddia edildi. Öte yandan 47 yaşındaki güzel sunucu düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
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Biz 400 tl bulamadık avukatlık olduk hayat bunlara guzelCevap Yaz Yayından Kaldır
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Haya denen şeyi ince bir ipliğe bağlamışlar. O ip çoktan kopmuş sizde. Zaten umursamıyorsunuz da. Yiyin yiyebildiğiniz kadar!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yaglama yikama ustasi gibi yawCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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hayvan gibi yaşayın artık bunun bir sonu var elbetCevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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Kremini sür, sür sür sür. . . . Başın mı ağrıyor kremini sür, sür sür sürCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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