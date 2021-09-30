Cem Uzan'dan eşine büyük jest! Öyle bir şey yaptı ki... - Haberler Magazin
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Cem Uzan'dan eşine büyük jest! Öyle bir şey yaptı ki...

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Cem Uzan'dan eşine büyük jest! Öyle bir şey yaptı ki...

Gazeteci Arif Hür, Fransa'da yaşayan iş insanı Cem Uzan'ın eşi Fanny Blanchelande'ye yaptığı büyük jesti açıkladı. Peki yıllardır Fransa'da firari olarak yaşayan Cem Uzan, Türkiye'ye dönebilecek mi? İşte tüm detaylar...

İşte gazeteci Arif Hür'ün dikkat çeken o yazısı:

" Fransa'da kendi deyimiyle 'sürgün' hayatı yaşayan Cem Uzan'ın adı geçtiğimiz aylarda 28 yaşındaki model Gabriel Tevainyte ile anılmıştı. Fanny Blanchelande ile evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Uzan, ihanet iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

Yaklaşık 12 yıldır Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Cem Uzan, basına yansıyan ihanet ve ayrılık haberler inden sonra üzüntü yaşayan eşi Fanny Blanchelande'nin gönlünü almak için kesenin ağzını açmış.

Uzan, eşine yaklaşık 60 bin TL değerinde 'Cartier' marka saat hediye etmiş.

EŞİNİN GÖNLÜNÜ ALDI

Takı tasarımcısı olan Fanny Blanchelande, bu sürpriz hediye karşısında mutluluktan havalara uçmuş. Bir zamanlar 16 milyar dolarlık servete hükmettiği iddia edilen Cem Uzan için bu rakam çok kayda değer değil tabi. Eee ne demişler? Zenginin malı, züğürdün çenesini yorarmış...

EV BAKIYORLAR

Bu arada Paris'te yaşayan Uzan ve eşinin Fransız Rivierası'nda ev baktığını ve aradıkları evi buldukları takdirde yılın bir bölümünü burada geçirecekleri de gelen bilgiler arasında... Ne diyelim Allah mutluluklarına zeval vermesin..."

CEM UZAN, TÜRKİYE'YE DÖNEBİLECEK Mİ?

Yaklaşık 12 yıldır Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Cem Uzan, " Türkiye'ye dönmeniz için ne gerekiyor?" sorusuna, "Çok basit, uyduruk hakimlerin, karı-koca mahkemelerinin verdiği mahkümiyetler var. Bunların toplamı aşağı yukarı 42 sene!

Ben Türkiye'den çıktığımda hayatımın tehdit altında olduğu bana söylenmişti. Ondan sonra dönmeyeyim diye mahkümiyet kararları uyduruldu. Bu kararlar yürürlükte olduğu sürece Türkiye'ye dönmem mümkün değil. Kararlar kaldırıldığında muhakkak döneceğim." cevabını verdi.

Cem Uzan, 2012'de takı tasarımcısı Fanny Blanchelande ile evlenmişti.

Ünlü iş insanı Cem Uzan'ın Emre, Yasemin, Dilara ve Sinan adında 4 çocuğu bulunuyor.

Cem Uzan'dan eşine büyük jest! Öyle bir şey yaptı ki...

Cem Uzan'dan eşine büyük jest! Öyle bir şey yaptı ki...

Cem Uzan'dan eşine büyük jest! Öyle bir şey yaptı ki...

Cem Uzan'dan eşine büyük jest! Öyle bir şey yaptı ki...

Cem Uzan'dan eşine büyük jest! Öyle bir şey yaptı ki...

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Haber: Cem Uzan'dan eşine büyük jest! Öyle bir şey yaptı ki... - Haberler Magazin
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