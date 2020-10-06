Cem Özer kimdir? Cem Özer kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor? Hayatı ve hakkında bilgiler

5 Ekim doğum günü olan Cem Özer'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki Cem Özer kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne, rol adlığı filmler nelerdir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlar Cem Özer'in kim olduğunu çok merak ediyor. Birçok filmde rol alan Cem Özer kimdir? Nerede doğmuştur, doğum tarihi nedir, kaç yaşındadır, evli mi, çocuğu var mı? Kısaca hayatı ve hakkında bilgilere yazımızdan erişebilirsiniz.

CEM ÖZER KİMDİR?

Cem Özer 5 Ekim 1959 Göksun, Kahramanmaraş doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, sunucu ve yazar.

Cem Özer doğum tarihi : 5 Ekim 1959

Cem Özer kaç yaşında : 61 yaşında

Cem Özer aslen nereli : Kahramanmaraş - Göksun

Cem Özer mesleği ne : Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu, sunucu, yazar

Cem Özer burcu ne : Terazi

Cem Özer'in kaç çocuğu var : 2

CEM ÖZER HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

Annesi Arşalus İçtilop Ermeni kökenli olup, babası Çerkes kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan sanatçı, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Özellikle bu program ülkenin alışık olmadığı bir tarzdaydı. Ve özel televizyonların ilk sansasyonel programlarından biri oldu. 1. bölümün ilk konukları ise Hülya Avşar, Müjdat Gezen ve Cenk Koray'dı. Tarkan, Cem Yılmaz gibi isimleri ilk kez kendisi televizyona çıkartmıştır. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema film ve dizilerinde rol aldı. Modacı Esin Maraşlıoğlu ve oyuncu Nurgül Yeşilçay ile evlilikleri oldu. Toplamda 5 kez evlenen Özer'in Cemre adında bir kızı ve Osman Nejat adında bir oğlu bulunmaktadır.

CEM ÖZER ESERLERİ

Yastıkaltı Hikayeleri, Neden Kitap Yayınları

A! Cem'i Yazılar, Parantez Yayınları, Mart 1997

Yirmidört Saat (Film senaryosu), 1976

CEM ÖZER FİLMOGRAFİSİ

Payitaht Abdülhamid - 2020

Tatlı Şeyler - 2017 - Ercan

O Hayat Benim - 2015-2017 - Kenan

Propaganda 2 - 2016

Piyasadan Büyük Alacağımız Var - 2015 - Gazanfer

Sen Benimsin - 2015 - Kudret

Buyur Burdan Kaç - 2013- İSTANBUL SAHNE TİYATROSU "yönetmen"

Acayip Hikayeler - 2012

Sıcak - 2008

Adem'in Trenleri - 2007

Bir İhtimal Daha Var - 2006

Sen Ne Dilersen - 2005

Masum Değiliz - 2005

3. Tür - 2004

Melekler Adası - 2004

Neredesin Firuze - 2003

Şıh Senem - 2003

90-60-90 - 2001

Ölüm Peşimizde - 2000

Aşkın Dağlarda Gezer - 1999

Asansör - 1999

Karışık Pizza - 1998

Usta Beni Öldürsene - 1996

Berlin in Berlin - 1993

Varyemez - 1991

Anılar - 1989

Zirvenin Bedeli - 1989

Hanım - 1988

Umutların Ötesi - 1988

Vurmayın - 1987

Menekşeler Mavidir - 1987

Güldürme Beni - 1986

Dayak Cennetten Çıkma - 1986

Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981

Yirmidört Saat - 1976

CEM ÖZER MÜZİK ALBÜMÜ

A'cemi Şarkılar 'Beni Seviyorum' (1993)