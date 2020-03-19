Cem Özdemir kimdir? Cem Özdemir kaç yaşında, nereli?
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Cem Özdemir kimdir? Cem Özdemir kaç yaşında, nereli?

Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Yaşanan gelişme sonrası Cem Özdemir kimdir, Cem Özdemir kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.

19.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:47
Cem Özdemir kimdir? Cem Özdemir kaç yaşında, nereli?

Almanya'da Yeşiller eski Eşbaşkanı Türk siyasetçi Cem Özdemir koronavirüse yakaladı. Ülke basınında geniş yer bulan konu sonrası Cem Özdemir kimdir? Cem Özdemir kaç yaşında, nereli, gibi sorular soruldu. Peki, Cem Özdemir kimdir?

CEM ÖZDEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Aralık 1965 (54 yıl yaşında), Bad Urach, Almanya

Boy: 1,81 m

Parti: Birlik 90/Yeşiller

: Pia Castro (e. 2003)

Eğitim: Evangelische Fachhochschule für Sozialwesen Reutlingen

Cem Özdemir, (d. 21 Aralık 1965, Bad Urach), Türk ve Çerkes kökenli Alman siyasetçi. 2008-2018 yılları arasında Birlik 90/Yeşiller partisinin eş başkanlık görevini Claudia Roth ve Simone Peter ile birlikte yürüttü. Halen AlmanYa Federal Meclisi'nde Yeşiller Partisi milletvekili olarak görev yapmaktadır.

Siyasi yaşamı

1981'de Yeşiller Partisi'ne üye oldu. 1989-1994 yılları arasında partinin Baden-Württemberg eyalet yönetiminde görev yaptı. 1992'de göçmen hakları için kurulan Immi-Grün - Bündnis der neuen InländerInnen (Göçmen Yeşili - Yeni Vatandaşlar İttifakı) grubunun kurucuları arasında yer aldı. 2 Haziran 2008 tarihinde Yeşiller Partisi eş başkanlığına adaylığını açıkladı.

Yeşiller Partisi

1994-2002 yılları arasında Yeşiller Partisi'ni Alman Federal Meclisi'nde temsil etti. 1998'den itibaren Yeşiller Meclis Grubunun iç politika sözcüsü oldu. 2002 yılında Frankfurtlu halkla ilişkiler danışmanı Moritz Hunzinger ile girdiği kredi ilişkisi ve milletvekilleri ve bakanlara verilen iş için bedava uçuş hakkından özel uçuşlar için yararlandığı ortaya çıkınca milletvekilliğinden ayrılma kararı aldı. 22 Eylül 2002 tarihinde yapılan genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilen Birlik 90/Yeşiller partisi üyesi Cem Özdemir, milletvekilliğini kabul etmediğini Baden-Württemberg Eyaleti Seçim Komisyonu'na resmen bildirdiğini açıkladı.

Cem Özdemir, ALS hastalığına dikkat çekmeyi amaçlayan Ice Bucket Challenge kampanyasına destek vermek adına evinin balkonunda bir video çekmiştir daha sonra ise videoda görüntülere takılan "Hint keneviri" bitkisi gerekçe gösterilerek uyuşturucu yasasına muhalefetten hakkında soruşturma açılmış ve dokunulmazlığı kaldırılmıştır.[5] İlerleyen dönemlerde Berlin Başsavcılığı, Özdemir hakkındaki soruşturmayı Hint kenevirinin az miktarda olması nedeniyle durmuştur.

ABD yılları

2003 yılında, II. Dünya Savaşı sonrası ABD'nin Avrupa'ya sağladığı Marshall yardımı ruhu çerçevesinde, ABD ile Avrupa arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik bir Amerikan düşünce kuruluşu olan The German Marshall Fund (GMF) adına muhtelif projelerde görev aldı Aynı süre içinde ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Madison Üniversitesi'nde Türkiye'nin Avrupa'daki rolü üzerine ders verdi.

AP üyeliği

2004 yılında Avrupa Parlamentosu'na seçildi. AP'de Yeşiller Grubu/ Hür Avrupa İttifakı üyesi olan Özdemir, halen parlamentonun Dış İlişkiler Komisyonu üyeliğini yürütmektedir. Özdemir, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Avrupa'daki gizli tutukevleri ve uçuşlarına yönelik iddiaları araştırmak üzere AP bünyesinde kurulan komisyonun başkan yardımcılığını yaptı. Özdemir'in üyesi bulunduğu oluşumlar arasında AP'de Kuzey Kıbrıs'la doğrudan ilişki tesis edilmesi amacıyla kurulan İletişim Komitesi, AP ile TBMM arasında diyalog organı olan Karma Parlamento Komisyonu ve "Uluslararası Irkçılıkla Mücadele ve Çeşitlilik Grubu"nun (Anti-Racism and Diversity Intergroup) de bulunmaktadır.

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