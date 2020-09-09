Cem Küçük kimdir? Cem Küçük kaç yaşında, nereli? Cem Küçük hayatı ve biyografisi!
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Cem Küçük kimdir? Cem Küçük kaç yaşında, nereli? Cem Küçük hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Cem Küçük izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Cem Küçük kaç yaşında, nereli? Cem Küçük hayatı ve biyografisi! Cem Küçük kimdir?

Cem Küçük kimdir? Cem Küçük kaç yaşında, nereli? Cem Küçük hayatı ve biyografisi!
09.09.2020 18:57 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:00

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Cem Küçük hakkında araştırmalar yapılıyor. Cem Küçük kimdir? Cem Küçük kaç yaşında, nereli? Cem Küçük hayatı ve biyografisi!

CEM KÜÇÜK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1978

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli: Zonguldak, Türkiye

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Cem Küçük (d. 1978, Zonguldak), Türk gazeteci ve yazar. Günümüzde Türkiye Gazetesi'nde yazarlık yapmaktadır.

1978 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk öğretim ve orta öğretimini Zonguldak'ta tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra ilk iş olarak Profil Yayınları'nda editörlük yaptı. Daha sonra Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başladı. Televizyon dünyasına ilk adımını TVNET ile attı. Yeni Şafak gazetesinden ayrıldıktan sonraki durağı Star gazetesi oldu. Bir süre 24 TV'de siyaset programı yaptı. Cem Küçük şu anda Türkiye gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Ayrıca birçok konuda kitap yazmıştır.

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