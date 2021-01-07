Cem İdiz kimdir? Cem İdiz kaç yaşında, nereli? Cem İdiz hayatı ve biyografisi
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CEM İDİZ KİMDİR?
Cem İdiz 19 Mart 1959 yılında Ankara'da doğdu. 61 yaşındadır. Cem İdiz, Türk müzisyen ve bestecidir.
Cem İdiz, 1970'te Ankara Devlet Konservatuvarı viyolonsel bölümünü kazandı. Henüz bu bölümde öğrenimi sürerken 1974'te Muammer Sun ve Adnan Saygun'un yönlendirmesiyle konservatuvar kompozisyon bölümüne geçti. Muammer Sun ile Armoni, Ercivan Saydam ile kontrpuan ve füg, Mithat Fenmen ile partisyon okuma ve çalma, Ferit Tüzün ile müzikal analiz ve Kemal İlerici ile Türk Müziği Armonisi çalıştı. 1977-78 yıllarında Ankara'daki öğrenimine ara vererek Lahey'deki Hollanda Kraliyet Konservatuvarı'na giren besteci, Peter Schat'tan kompozisyon, Louis Andriessen'den çağdaş müzik formları dersleri aldı.
1978 yılında "1 Mayıs 1977'ye Ağıt" adlı senfonik şiiri Hollanda Kraliyet Konservatuvarı Orkestrası tarafından ilk kez seslendirildi.
Hollanda Dönüşü M.S.Ü. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nı Cengiz Tanç'ın öğrencisi olarak bitiren İdiz, İlhan Usmanbaş, Bülent Tarcan, Cevad Memduh Altar ile çalışarak, bestelediği senfoni ve Dimitri Şostakoviç üzerine hazırladığı tez ile yüksek lisansını tamamladı ve okulda öğretim elemanı olarak göreve başladı. Müzik Teorisi, solfej, ileri solfej, armoni, çalgı bilgisi ve müzik tarihi dersleri verdi.
"Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi"nin çıkmasına öncülük eden sanatçı, "Bilim ve Sanat" dergisi yazı kurulu üyeliğinde de bulundu.
1993 yılında konservatuvardaki görevinden istifa eden İdiz, bağımsız besteci olarak çalışmıştır. Aynı yıl askerliğini Burdur'da yapmıştır. Orkestra ve oda müziği eserlerinin yanı sıra çok sayıda tiyatro ve film müziğ besteleyen sanatçının çeşitli araştırma, inceleme yazıları yayımlanmıştır.
Özel Hayatı
1983 yılında Nurseli İdiz ile evlenmiştir. 16 yıl süren evliliklerinden Canan Elif adlarında bir kızları vardır.
Yapıtları
Bale
Sisifos (Sisyphos) Efsanesi, 1986
Atçalı Kel Memet, 2001
Töre, 2008
Çakırcalı Mehmet Efe, 2010
Orkestra
1 Mayıs 1977'ye Ağıt, 1977
Prelüd ve Füg (Yaylı çalgılar orkestrası için), 1982
1.Senfoni, 1985
Bamsı Beyrek (Bir Dede Korkut Masalı için süit), 1989
Bir Depremin Ardından Ağıt (Yaylı çalgılar orkestrası için), 2000
Şan ve piyano
Pir Sultan Abdal (tenor, bas,piyano için), 1981
Orhan Veli Şarkıları (bariton, piyano için), 1989
Nazım Hikmet Şarkıları (soprano, tenor, bas, piyano için), 2002
Solo çalgı
Tema ve 12 Varyasyon (piyano için), 1983
Monolog (solo keman için), 1984
Sonat (piyano için), 1987
Prelüd ve Füg (piyano için), 2005
Savaşa Ağıt (piyano için), 2006
Oda Müziği
Yaylı Çalgılar Kuarteti, 1981
Beşli (üfleme çalgılar ve piyano için), 1984
Sekizli (üfleme çalgılar, vurma ve piyano için), 1985
Diyalog (iki keman için), 1986
Tiyatro müzikleri
Yaşasın Edebiyat, Orhan Veli - Sait Faik, 1980
Barış, Aristofanes, Yücel Erten, 1981
Ah Şu Gençler, Turgut Özakman, 1982
Kanlı Nigar, Sadık Şendil, 1983
Bir Şehnaz Oyun, Turgut Özakman, 1984
Lysistrata, Aristofanes, 1985
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Haldun Taner, 1986
Bir Ceza Avukatının Anıları, Faruk Erem, 1987
Yunus Diye Göründüm, Nihat Asyalı, 1988
Salpa, Yılmaz Güney, 1989
Yedi Kadın, Barbara Scottenfiled/Sevgi Sanlı,1992
Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını, Güngör Dilmen, 1993
Cahide, Nezihe Araz, 1997
Külhanbeyi Operası, Ülkü Ayvaz, 1999
Carmela ve Paolino, Angelo Savelli, 2000
Aynaroz Kadısı, Musahipzade Celal, 2001
Kuvay-ı Milliye Destanı, Nâzım Hikmet, 2002
Hoş geldin Amerika, Haluk Işık, 2004
Gol Kralı Sait Hopsait, Aziz Nesin, 2005
Kadınlar,Savaş,Oyun, Thomas Brasch, 2005
Ceza Kanunu, Ahmet Nuri Sekizinci-Yılmaz Öğüt, 2009
Düşmanla Sevişenler, Ender Çakmak, 2009
İstanbul Efendisi, Musahipzade Celal, 2009
Anam Bacım Avradım, İnanç Yılan, 2009
Şili'de Av, Orhan Asena, 2010
Çok Bilen Çok Yanılır, Recaizade Mahmut Ekrem, 2010
Rab Şeytana Dedi ki, Nihat Asyalı, 2010
Nazım Hikmet'in "Memleketimden İnsan Manzaraları"ndan Onbir Tablo, Nazım Hikmet-Nihat Asyalı, 2010
Kral Übü' ya da nam-ı diğer 'Übü Baba, Alfred Jarry, 2010
Barut Fıçısı, Dejan Dukovski, 2011
Batakhane Güzeli, Erman Canatan, 2011
Film müzikleri
Faize Hücum, Zeki Ökten, 1982
Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe, Yusuf Kurçenli, 1983
Üşütük, 1984
Ölmez Ağacı, Yusuf Kurçenli, 1984
Merdoğlu Ömer Bey, Yusuf Kurçenli, 1986
Türk Mimarisi (belgesel) - TRT, 1987
Ateşböceği, İsmail Güneş, 1987
Sanayi-i Nefise'den Güzel Sanatlar Akademisi'ne (belgesel) - TRT, 1989
Karartma Geceleri, Yusuf Kurçenli, 1990
Çözülmeler, 1994
Böcek, Ümit Elçi, 1995
Naciye'yi Kim Sevmez, 2005
Mavi Gözlü Dev, Biket İlhan, 2007
Ödülleri
Bir Şehnaz Oyun, Afife Jale Ödülleri 2008 "Yılın En Başarılı Sahne Müziği"[3]
Nazım Hikmet'in "Memleketimden İnsan Manzaraları"ndan Onbir Tablo, Sanat Kurumu 2010 – 2011 Tiyatro Ödülleri "En İyi Müzik Ödülü"[4]
75. Yıl Cüneyt Gökçer Tiyatro Ödülleri 2011 "Tiyatro Müziği Özel Ödülü"[5]