Celal Doğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Celal Doğan oldu. DSP adayı Celal Doğan, Gaziantep büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Gaziantep büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Celal Doğan ile ilgili seçim sonuçları ve Gaziantep büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Celal Doğan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Gaziantep büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Gaziantep aday yarışı ve Gaziantep seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Gaziantep Seçim Bilgileri

Gaziantep büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.981 olduğu belirlendi.

Gaziantep büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.981 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Gaziantep büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 78,66 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Gaziantep büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.228.873 olduğu belirlendi.

Gaziantep büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 966.659 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Celal Doğan, Gaziantep yarışında % 26,20 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Celal Doğan toplamda 240.274 adet oy sayısına ulaştı.

Celal Doğan Kimdir?

Celal Doğan, 1 Ağustos 1943'de Gaziantep'in Nizip İlçesi, Çanakçı Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Çanakçı Köyü İlkokulu'nda, orta öğrenimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Universitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Doğan, 1977 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili olarak seçildi. Bu göreve 1980 yılına kadar sürdürdü. 1989 yerel seçimlerinde CHP'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Celal Doğan, 1994 ve 1999'da yapılan yerel seçimlerde de CHP'den yeniden seçildi.

Doğan, 2015 genel seçimlerinde HDP'den Gaziantep Milletvekili seçildi. Celal Doğan, aynı zamanda 1993-2006 yılları arasında Gaziantepspor Kulüp Başkanlığı görevini yürüttü.

DSP Gaziantep büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.