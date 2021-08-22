Çekimde göğsü açılan Çağla, bir de bu anları fark etmeden Instagram'da paylaştı
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Çekimde göğsü açılan Çağla, bir de bu anları fark etmeden Instagram'da paylaştı

Çekimde göğsü açılan Çağla, bir de bu anları fark etmeden Instagram'da paylaştı
Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Manken Çağla Şıkel, bir markanın tanıtımı için kamera karşısına geçti. Şıkel, çekim sırasında frikik verdiğini fotoğrafı paylaşınca anladı.

Uzun bir süre ailesiyle tatilde olan Çağla Şıkel, işinin başına döndü. Bir mücevher markasıyla anlaşan Şıkel tanıtım çekimleri için kolları sıvadı.

DEKOLTEDE DE PEK CESUR

Siyah mini elbisesiyle objektiflere poz veren 42 yaşındaki manken dekolte konusunda da oldukça cesurdu.

Çekimde göğsü açılan Çağla, bir de bu anları fark etmeden Instagram'da paylaştı

FRİKİK VERDİĞİNİ ANLAMADI

Mini elbisesi ve derin dekoltesiyle hayranlarından tam not alan Şıkel poz verirken göğsünün göründüğünü fark etmedi ve o anları sosyal medyasında paylaştı. Dekoltesinin azizliğine uğrayan Şıkel paylaşımını jet hızıyla kaldırdı.

Çekimde göğsü açılan Çağla, bir de bu anları fark etmeden Instagram'da paylaştı
Çekimde göğsü açılan Çağla, bir de bu anları fark etmeden Instagram'da paylaştı
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Magazin editörü - Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü
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Çekimde göğsü açılan Çağla, bir de bu anları fark etmeden Instagram'da paylaştı - Haberler Magazin
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