Çekimde göğsü açılan Çağla, bir de bu anları fark etmeden Instagram'da paylaştı

Manken Çağla Şıkel, bir markanın tanıtımı için kamera karşısına geçti. Şıkel, çekim sırasında frikik verdiğini fotoğrafı paylaşınca anladı.

Uzun bir süre ailesiyle tatilde olan Çağla Şıkel, işinin başına döndü. Bir mücevher markasıyla anlaşan Şıkel tanıtım çekimleri için kolları sıvadı.

DEKOLTEDE DE PEK CESUR

Siyah mini elbisesiyle objektiflere poz veren 42 yaşındaki manken dekolte konusunda da oldukça cesurdu.

FRİKİK VERDİĞİNİ ANLAMADI

Mini elbisesi ve derin dekoltesiyle hayranlarından tam not alan Şıkel poz verirken göğsünün göründüğünü fark etmedi ve o anları sosyal medyasında paylaştı. Dekoltesinin azizliğine uğrayan Şıkel paylaşımını jet hızıyla kaldırdı.