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Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin
Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar

Survivor'da yarışan ünlü isimler arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra dahi adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir markanın çekimi için kamera karşısına geçen Kalaycıoğlu'nun pozlarına beğeni yağdı.

Survivor 2021'nin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın ardından da gündemde kalmaya devam ediyor. Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların yanı sıra bu sefer de kamera karşısında verdiği pozla olay yarattı.

İMAJ TAZELEDİ

'Survivor Panorama' programının yorumcularından Gökhan Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Survivor Aleyna estetik olduktan sonra saçlarını sarıyı boyatıp kestirmiş ve imaj tazelemişti. Yarışmadan sonra işleri açılan Survivor Aleyna bir marka için pozlar verdi.

SÜTYEN TERCİH ETMEDİ

Sütyensiz tercih ettiği kıyafetlerle cesur pozlarını ve çekimlerden kamera arkasını paylaşan ünlü yarışmacıya beğeni yağdı.

İşte o poz:

Ceketin altına bir şey giymeyen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba poz

Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar

Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba pozlar

Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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