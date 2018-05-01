ÇEİS, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Şampiyonu Seçti

İkinciliği Votorantim Samsun, üçüncülüğü Oyak Bolu aldı. Çimento sektörünün ve onu temsil eden ÇEİS'in, "Sıfır İş Kazası" hedefiyle iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem verdiğini vurgulayan ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan, "Sektör son 10 yılda iş sağlığı ve güvenliğine yaklaşık 145 milyon TL yatırım yaptı. Kaza sıklık oranında yüzde 20, kaza ağırlık oranında yaklaşık yüzde 70 düşüş sağladık. Yaklaşık bir yıl önce Kocaeli'de 1 milyon TL yatırımla ÇEİS İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi'ni açtık. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği merkezi sahibi ilk sendikayız" dedi.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla sektör çalışanlarına yönelik "Bilgimle Güvendeyim" yarışması düzenledi. 4 bin sektör çalışanının ekipler halinde katıldığı yarışmada şampiyonu Limak Balıkesir oldu. Yarışmada, ikinciliği Votorantim Samsun, üçüncülüğü Oyak Bolu aldı. Çimento sektörü çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi ve deneyimlerini artırmayı amaçlayan yarışmanın finali Kocaeli'deki ÇEİS İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi'nde yapıldı.

10 YILDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE 145 MİLYON TL YATIRIM

Çimento sektörünün ve onu temsil eden ÇEİS'in, "Sıfır İş Kazası" hedefiyle iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem verdiğini vurgulayan ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan şunları ifade etti:

"Sektör son 10 yılda iş sağlığı ve güvenliğine yaklaşık 145 milyon TL yatırım yaptı. Bizim ÇEİS olarak yaptığımız yatırım ise son 10 yılda 6 milyon TL'ye ulaştı. Bir sendika için bu çok ciddi bir yatırım miktarıdır ve bundan gurur duyuyoruz. Bizim için her şeyden önce insan gelir. Yürüttüğümüz tüm iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine de bu gözle bakıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği bilincini ve bilgisini tüm sektör çalışanlarına yaymak için her yıl 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nü kutluyoruz. Bu yıl da Bilgimle Güvendeyim yarışmasını düzenledik."

KAZA SIKLIK ORANI YÜZDE 20, AĞIRLIK ORANI YÜZDE 70 AZALDI

Şardan, iş sağlığı ve güvenliğine yapılan yatırımın olumlu sonuçlarını görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Yine son 10 yılda çalışan sayımız yaklaşık yüzde 40, klinker üretim kapasitemiz yüzde 90 artmasına rağmen iş kazalarına ilişkin uluslararası kıyaslamalarda kullanılan kaza sıklık oranında yüzde 20, kaza ağırlık oranında yaklaşık yüzde 70'lik bir düşüş sağladık. Üye şirketlerimiz arasında kazasız iş günü sayısı 1000'lere ulaşan fabrikalarımız var. Yürüttüğümüz her çalışma, bu sayıları tüm fabrikalarımızda mümkün olduğunca yükseltmek amacını taşıyor" diye konuştu.

ÇEİS, İŞ SAĞLIĞI VE MERKEZİ SAHİBİ TEK SENDİKA

ÇEİS'in Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi sahibi ilk sendika olduğunu da sözlerine ekleyen Şardan gelecek dönem planlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Yaklaşık bir yıl önce Kocaeli'de 1 milyon TL yatırımla ÇEİS İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi'ni açtık. Bilgimle Güvendeyim yarışmamızın finalini de burada yaptık. Bilgi yarışmamız, iyileştirilmesi gereken alanlarla ilgili veri toplamak açısından da çok faydalı oldu. İlerleyen dönemlerde hayata geçireceğimiz iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yatırım ve çalışmalarımızı bu hususları dikkate alarak planlayacağız. Ayrıca, yarışma heyecanı ile yakalanan sinerji, çalışanların takım olma bilincinin gelişimine ve iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının artmasına katkı sağladı. Gururla belirtmek isterim ki, iş sağlığı ve güvenliğinde şu anda parmakla gösterilen bir sektörüz. 'Sıfır İş Kazası' hedefimiz doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliğinde en iyi olana kadar bu alana yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Edirne'den Kars'a kadar ÇEİS'e üye şirketlerin fabrikalarındaki çalışanların katıldığı "Bilgimle Güvendeyim" yarışmasında birinci takımın üyeleri tablet bilgisayarla ödüllendirilirken ikinci takımın ödülü kol saati, üçüncününki ise akıllı bileklik oldu.