Çeçen lider Kadirov'dan 'Macron' yanıtı: Canımı veririm, duruşumu değiştirmem
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Çeçen lider Kadirov'dan 'Macron' yanıtı: Canımı veririm, duruşumu değiştirmem

28.10.2020 21:16 | Son Güncelleme: 28.10.2020 21:20
Çeçen lider Kadirov'dan 'Macron' yanıtı: Canımı veririm, duruşumu değiştirmem

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un söylemlerinin insanları terörizme yönelttiği yönündeki açıklamasının arkasında durduğunu belirterek "Bu duruşumu değiştirmemek için canımı vermeye hazırım" dedi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un söylemlerinin insanları terörizme yönelttiği yönündeki açıklamasının arkasında durduğunu belirterek "Bu duruşumu değiştirmemek için canımı vermeye hazırım" dedi.

Kadirov daha önce yaptığı bir açıklamada Macron'un ifade özgürlüğü bahanesiyle Hz. Muhammed'in karikatürlerini meşrulaştırarak, insanları ve özellikle gençleri teröre yönelttiğini söylemişti. Çeçen liderin Macron ile ilgili açıklamaları üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov "Rusya'nın dış politikasını ülkenin idari birimlerinin liderleri değil, devlet başkanı belirler" demişti. Bu yorum üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Kadirov "Macron hakkındaki duruşumu değiştirmemek için istifa etmeye, zarar görmeye ya da canımı vermeye hazırım" ifadesini kullandı.

"AYNI ŞEYİ 100 KEZ DAHA SÖYLERİM"

Macron ile ilgili aynı ifadeleri 100 kez daha tekrar etmeye hazır olduğunu belirten Çeçen lider, "Dinini son derece seven ve Kur'an-ı Kerim'e harfiyen uyan bir kişi olarak bu benim hakkım" dedi. Peskov'un konuya dair kendisine yönelik eleştirilerine cevap veren Kadirov, "Dış politikadan kimin sorumlu olduğunu bana hatırlatmaya gerek yok, ben bunu zaten biliyorum. Ben bir siyasi olarak değil, dinini seven bir Müslüman olarak görüşümü dile getirdim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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