CDU'nun yeni Genel Başkanı Friedrich Merz oldu

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) yeni başkanı Friedrich Merz oldu.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) başkanlık seçimleri tamamlandı. Almanya'nın en büyük siyasi partilerinden olan ve ülkeyi son 16 yıldır yöneten eski Başbakan Angela Merkel'in partisinin yeni başkanı Federal Meclis Milletvekili Friedrich Merz oldu. Bin bir delegenin katıldığı online seçimde, 983 delegenin 915'inin oyunu alan Merz'in başkanlık koltuğunda oturabilmesi için delegelerin oylarının posta yoluyla gönderilip sayılması beklenecek.

Merz, geçen ay yapılan ön seçimde parti üyelerinin yüzde 62'sinin oyunu alarak CDU genel seçiminde galip gelmişti.

Friedrich Merz kimdir?

Avrupa Parlamentosu'nda 1989-1994 yılları arasında görev alan 66 yaşındaki Merz, 1994-2009 döneminde de Federal Meclis'te milletvekilliği yapmıştı. CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkanlığı görevinde 2000-2002 yıllarında bulunan Merz, dönemin CDU Genel Başkanı Angela Merkel'in bu görevi üstlenmek istemesinin ardından Grup Başkanlığından ayrılmak zorunda kalmıştı. Milletvekilliğini 2009 yılında bırakmasından sonra siyasi sahneden kaybolan Merz, çeşitli şirketler için çalışarak avukatlık ve lobicilik yapmıştı. Merz, 2018 ve 2019'da CDU Genel Başkanlığı için aday olmuş ancak iki seçimde de kazanamamıştı. Merz, 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilmişti. - BERLİN