Çavuşoğlu: "Bizim arzumuz Güney Kafkasya'da istikrar ve huzurun tam olarak yerleşmesi"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'ın gidişi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'ın gidişi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. (3)