Çavuşoğlu: "Bizim arzumuz Güney Kafkasya'da istikrar ve huzurun tam olarak yerleşmesi" - Haberler
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Çavuşoğlu: "Bizim arzumuz Güney Kafkasya'da istikrar ve huzurun tam olarak yerleşmesi"

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'ın gidişi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'ın gidişi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. (3)

Çavuşoğlu: Bizim arzumuz Güney Kafkasya'da istikrar ve huzurun tam olarak yerleşmesi

Çavuşoğlu: Bizim arzumuz Güney Kafkasya'da istikrar ve huzurun tam olarak yerleşmesi

Çavuşoğlu: Bizim arzumuz Güney Kafkasya'da istikrar ve huzurun tam olarak yerleşmesi

AA - Son Dakika Haberleri

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