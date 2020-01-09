09.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:38

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.

Kristen Stewart, John Gallagher Jr., T.J. Miller, Vincent Cassel, Jessica Henwick, Mamoudou Athie ve Gunner Wright'ın başrollerinde yer aldığı "Derin Sular", izleyici ile buluşacak.

Brian Duffield ve Adam Cozad'ın senaryosunu kaleme aldığı film; büyük bir deprem sonrası okyanusun binlerce metre derinliğinde bulunan yeraltı laboratuvarında mahsur kalan ve hayatta kalmaya çalışırken yeni keşfettikleri tehditlerle mücadele etmek zorunda kalan bir grup su altı araştırmacısının hikayesini anlatıyor.

"Cats"

Idris Elba, Taylor Swift, Ian McKellen, Rebel Wilson, Judi Dench, Ray Winstone ve Jennifer Hudson'ın rol aldığı müzikal film "Cats"in yönetmen koltuğunda Tom Hooper oturuyor.

Andrew Lloyd Webber'in müzikal tiyatrosunu sinema filmine dönüştüren Oscar ödüllü yönetmen Tom Hooper; Webber'ın ikonik müziklerinin ve Tony ödüllü koreograf Andy Blankenbuehler rehberliğindeki dansçıların yer aldığı özgün bir yapıma imza attı.

Tom Hooper'in, senaryosunu Lee Hall ile birlikte yazdığı film; klasik baleden modern dansa, hip-hop'tan caza, sokak danslarından step dansına kadar çeşitli danslarla müzikal türüne farklı bir bakış sunuyor.

"Bıçaklar Çekildi"

Rian Johnson'ın yazıp yönettiği "Bıçaklar Çekildi", birbirleriyle iyi geçinemeyen bir aileyi çekip çeviren, yazdığı çok satan polisiye kitaplarla varlık içinde bir hayat süren Harlan Thrombey'nin ölümü sonrası, her biri ayrı gizemler taşıyan aile üyelerini sorguya çeken iki dedektifin soruşturmasını odağına alıyor.

Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip filmin başrollerinde Daniel Craig'ın yanı sıra Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Christopher Plummer, Katherine Langford ve Jaeden Martell oynuyor.

- "Biz Böyleyiz"

Caner Özyurtlu'nun yazıp yönettiği "Biz Böyleyiz", ellerinde büyüdükleri kadının rahatsızlığı sebebiyle yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir grup arkadaşın hikayesini konu ediniyor.

Komedi türündeki filmin başrollerinde şarkıcı Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Engin Öztürk, Meriç Aral ve Boran Kuzum rol aldı.

"Sıfır Bir"

Aynı isimli televizyon dizisinin sinema filmi olan "Sıfır Bir", Adana'yı geride bırakıp yeni bir yaşam için İzmir'e gelen bir grup arkadaşın burada yaşadıkları olayları anlatıyor.

Kadri Beran Taşkın'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Savaş Satış, Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Salih İnci ve Mehmet Elmas yer alıyor.

"Rem"

Berk Aygül'ün yönetmenliğini yaptığı; Öykü Bozkurt, Cemre Cansaatçı, Sebahat Adalar ve Galip Akın'ın rol aldığı korku filmi "Rem"; geceleri anlam vermediği ataklar geçiren iki gencin yaşadıklarını konu ediniyor.

"Gamonya: Hayaller Ülkesi"

"Bizim Köyün Şarkısı" ve "Can Dostlar"da imzası bulunan Tuğçe Soysop'un yönettiği "Gamonya: Hayaller Ülkesi", hayal kurmayı unutmuş bir çocuğun, talihsiz bir olay sonrası kendisini fantastik diyar Gamonya'da bulmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"Islıkçılar"

Corneliu Porumboiu'nun yazıp yönettiği "Islıkçılar", mafya ile işbirliğinde olan bir iş insanını hapisten kaçırmak için kurgulanan plan gereği Kanarya Adaları'na has ıslık dilini öğrenmek zorunda kalan bir polis memurunun hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Komedi türündeki filmde Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Agusti Villaronga, Cristobal Pinto ve Sabin Tambrea gibi isimler rol aldı.

"Matthias ve Maxime"

Xavier Dolan imzalı "Matthias et Maxime", çocukluk arkadaşı olan Matthias ve Maxime'in, birbirlerini sorgulamalarına sebep olan bir olay sonrası yaşadıklarını anlatıyor.

Dram ağırlıklı filmin başrollerinde yönetmen Xavier Dolan'ın yanı sıra Gabriel D'Almeida Freitas, Pier-Luc Funk, Samuel Gauthier, Antoine Pilon ve Anne Dorval oynuyor.

"Ajanlar İş Başında"

Troy Quane ve Nick Bruno'nun yönetmenliğini üstlendiği haftanın animasyon filmi "Ajanlar İş Başında"; iyi bir ajan olan Lance Sterling'in, bir görev için kendisinin zıttı ve teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını konu alıyor.

Kaynak: AA

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