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Çatalca yamaç paraşütü tutkunlarının ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Haberler | Genel

Çatalca yamaç paraşütü tutkunlarının ilgi odağı oldu Kendilerini metrelerce yüksekten bırakan pilotlar izleyenlere görsel şov sunuyor İstanbul'un Çatalca ilçesi yamaç paraşütü tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Çatalca yamaç paraşütü tutkunlarının ilgi odağı oldu

Kendilerini metrelerce yüksekten bırakan pilotlar izleyenlere görsel şov sunuyor

İSTANBUL - İstanbul'un Çatalca ilçesi yamaç paraşütü tutkunlarının ilgi odağı haline geldi. Hava ve coğrafik yapının uygun olduğu Çatalca'nın Karadeniz kıyılarına gelen paraşüt tutkunları keyifli vakit geçiriyor.

Ormanlı Mahallesi'nin yamaç paraşütü aktivitelerine uygun olan deniz kıyıları, paraşüt tutkunlarının uğrak noktası oldu. Buraya gelen paraşütçüler, hem ikili uçuş hem de tekli uçuşlarla doğa içerisinde keyifli vakit geçiriyor. Kendilerini metrelerce yüksekten aşağı bırakan pilotlar izleyenlere görsel şov sunuyor. İstanbul'a yaklaşık bir saat mesafede bulunan ve doğal ortamıyla şehrin gürültüsünden uzak ulan Ormanlı köyü, yamaç paraşütü tutkunları ve doğa severleri ağırlıyor.

Yamaç paraşütü pilotu olan Yusuf Sümbül; "Yamaç paraşütü sporu bizi doğa ile kaynaştıran harika bir spordur. Ben 4 yıl önce başladım ve gerçekten, yamaç paraşütünün bana kattığı çok şey oldu. Farklı insanlarla kaynaşmak aynı dili konuşmak çok güzel bir duygu. Yamaç paraşütünün İstanbul'da yapılması çok güzel, İstanbul'da birkaç noktamız var, burası da denizden gelen kuzey rüzgarı ile uçtuğumuz ve Çatalca da bulunan Ormanlı Köyü. İstanbul'dan buraya yaklaşık 1 saat sürüyor. Burada kuzey rüzgarı olduğu zaman 15 ile 25 arası bir rüzgarda uçuşlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Rüzgar uygunsa gün boyu havada kalabiliriz. Buranın güzel yanı havalandığımız yere geri iniş yapılabilmesi, başka yerde uçuş yapıldığın da aynı yere iniş yapılamıyor ve araçla geri dönüldüğü için sorun olabilir ama burada böyle bir sorun yok. Çok uzun bir uçuş bandımız var, yaklaşık 7 kilometre sağ tarafa yine aynı şekilde 3-4 kilometre sol tarafa gidebiliyoruz. Bizi doğa ile buluşturan tamamen doğal bir spor. Biz devlet tarafından da desteklenmesini istiyoruz. İnşallah devletimiz bize biraz daha yardımcı olur çünkü bu spora ilgi gittikçe artıyor" dedi.

Yamaç paraşütü tutkunlarından Pınar Aslandağ ise, "Yamaç paraşütüne başlayalı yaklaşık 11 ay oldu. Her gün çalışarak seviyemizi oldukça yükselttik. Ormanlı'dayız burası mükemmel bir yer. İnsanları buraya davet ediyoruz. Burada hem ikili uçuşlar hem de tek uçuşlar yapılabiliyor. Tabi eğitimi alarak, kadın pilot olarak da çok azız özellikle kadınları davet ediyorum buraya. Ben ilk olarak ikili uçuş yaptım daha sonra 'bunu neden tek başıma yapamıyorum ve yapmalıyım' diye düşündüm ve eğitimini araştırdım. Eğitimini almaya başladım ve devam ediyorum" diye konuştu.

Çatalca yamaç paraşütü tutkunlarının ilgi odağı oldu

Çatalca yamaç paraşütü tutkunlarının ilgi odağı oldu

Çatalca yamaç paraşütü tutkunlarının ilgi odağı oldu

Çatalca yamaç paraşütü tutkunlarının ilgi odağı oldu
İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çatalca yamaç paraşütü tutkunlarının ilgi odağı oldu - Haberler
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