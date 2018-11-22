Çarpışma Dizisi, Patlama Sahnesiyle Sosyal Medyayı Salladı

Çarpışma 1. bölümde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Kadir karakterinin eşi ve çocuğu stadyum yanındaki canlı bomba saldırısında hayatını kaybetti. Kadir'in gözleri önündeki patlama sahnesi izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ay Yapım'ın uzun zamandır merakla beklenen yeni dizisi Çarpışma 1. bölümüyle Show TV'de ekranlara geldi. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, İsmail Demirci, Erkan Can, Mustafa Uğurlu ve Alperen Duymaz'ın başrollerde oynadığı Çarpışma ilk bölümüyle nefes kesti. Çarpışma 1. bölümde Organize Suçlar'da başkomiser olan Kadri aynı zamanda Sarıyer'in de amigosudur. Karısı ve kızını da Sarıyer'in maçına götüren Kadir maç çıkışı stadyum yanındaki canlı bombayı fark ederek vurup öldürdü. Ancak ikinci canlı bomba ise karısı ve kızının yanında kendisini patlattı. Kadir kızı ve eşini gözlerinin önünde kaybetti. Çarpışma 1. bölümdeki canlı bomba sahnesi izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Patlama sonrasında yaşanan kaos izleyenleri etkiledi. Kadir ise kızını ve çocuğunu kaybetmesinin ardından hayata küstü. Çarpışma dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı da salladı. Çarpışma, Twitter'da akşamın en fazla konuşulan konusu oldu.

ÇARPIŞMA'NIN KONUSU NEDİR?

Kadir Adalı (Kıvanç Tatlıtuğ) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi'nde görevli bir baş komiserdir. Ailesiyle mutlu bir hayat sürerken karısını ve kızını bir terör eyleminde kaybeder. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymakta ve çok acı çekmektedir. Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kazaya dört araba, dört hayat, dört insan karışır… Kadir, Zeynep (Elçin Sangu), Cemre (Melisa Aslı Pamuk) ve Kerem (Alperen Duymaz)… Kadir'in, 'Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi!' dediği bu kaza, onların hayatlarını da birbirlerine bağlayacaktır.

SABIRSIZLIKLA BEKLENİYORDU

Dizide, İstanbul Organize Şube'de Başkomiser olarak görev yapan Kadir Adalı'yı canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un; "İnsan sadece bir şeyi merak eder, 'son'u… Sonu bilmek ister, ne zaman öleceğini, ne kadar yaşayacağını... İnsan işte, bazen melektir, bazen şeytan. Bazen zekidir, bazen cahil… İnsan bazen saftır, bazen kurnaz. Bazen kurbandır, bazen cellat. Ne olursan ol ya da ne yaparsan yap, neyin nerede başlayıp nerede biteceğini asla bilemezsin" sözleriyle yayınlanan ilk sahne, Çarpışma'yı sabırsızlıkla bekleyen izleyicilerini daha da heyecanlandırdı.

ÇARPIŞMA DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Yapımını Ay Yapım'ın, yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş'ın, idari yapımcılığını İsmail İçen'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar'ın oturduğu, senaryosunu Ali Aydın'ın yazdığı Çarpışma'nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buçe Kahraman, Furkan Kalabalık gibi güçlü isimler yer alıyor. Senaryosunu Ali Aydın'ın yazdığı Çarpışma, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor.