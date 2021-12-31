Caretta Tuba 15 bin kilometre katetti, 6 milyon kişi izledi

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da yaralı halde bulunduktan sonra uydu takip cihazı takılıp 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan tekrar denize bırakılan 'caretta caretta' cinsi deniz kaplumbağası Tuba, 15 bin kilometre yol katetti. Tuba, ilk yıl Yunanistan'a oradan da Malta açıklarına ulaştı. Şu sıralarda da Adriyatik Denizi'nde Hırvatistan açıklarında olan Tuba'nın yolculuğu 6 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi'nin kuruluşu olan Muğla'nın Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki

Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerindeki araştırmalarına devam ediyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar da merkezde tedavi edilerek tekrar doğal yaşam alanları olan denize bırakılıyor. 2019 yılında yaralı bulunan caretta carette türü deniz kaplumbağasına Tuba adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi iribaş deniz kaplumbağası Tuba, üzerine uydu takip cihazı takılarak 28 Ağustos 2019'da tekrar İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Geçen sürede Tuba, 15 bin kilometre yol katederek Adriyatik Denizi'ne ulaştı. Tuba'nın rotasını gösteren harita ise 6 milyondan fazla görüntülenip izlendi.

Toplamda 16 kaplumbağanın izlendiğini belirten Sözbilen, "Tuba, tek izlediğimiz kaplumbağa değil, Talay ismini izlediğimiz yeşil deniz kaplumbağası türü de var. Genç ve farklı bir kaplumbağa. Caretta caretta gibi etçil değil, otçullar. Kırsal alanlarda bulunuyorlar. Onlar hakkında çok az şey biliyoruz. Talay'ı tedavisinin ardından denize bıraktık. 8 ay tedavi gördü. Bıraktıktan sonra yaralı bulunduğu yere gitti. Bu bize ne kadar iyi yön bulduklarını gösterdi. Orada uzun süre kaldıktan sonra yer değiştirdi. Bizim için güzel bir veri oldu. Şu anda Marmaris Yarımadası'nın diğer ucuna doğru hareketlendi. Toplamda 16 kadar kaplumbağa izliyoruz. 13'ünü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle izliyoruz. Diğer kaplumbağaları da destekçilerimiz sayesinde izliyoruz. Daha çok veri toplayarak kaplumbağaları daha çok korumayı hedefliyoruz" diye konuştu.