'Çapraz şifa', sosyal medyayla geldi

KAYSERİ (DHA) - BİRİ İzmir'de diğeri Kayseri'de yaşayan ve gönüllü vericileri kan uyuşmazlığı nedeniyle donör olamayan böbrek hastaları Semra Gözen (44) ile Emirhan Şahin'in (34) sosyal medyada çare arayışları, mutlu sonla bitti. Sosyal medyadan tanışan Gözen ve Şahin'in donörlerinin hastanede çapraz verici olabilecekleri belirlendi ve nakiller başarıyla gerçekleşti. Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, "Kadavra organ havuzu gibi çapraz havuz olmadığı için hastalar, sosyal medya aracılığıyla birbirlerine ulaşıyorlar. Bu anlamda sosyal medya hayat kurtarıcı oluyor" dedi.

İzmir'de yaşayan, bir çocuk annesi emekli işçi Semra Gözen, gebelik sürecinde yüksek tansiyon sıkıntısı yaşadı. Doğumun ardından fenalaşıp kaldırıldığı hastanede böbrek yetmezliği tanısı koyulan Gözen, 3 ay diyalize girdi. Hayatını zorlaştıran diyalizden babası Kemal Tepe'den yapılan böbrek nakliyle kurtulan Gözen, tam 23 yıl bu şekilde yaşadı. Ancak 8 ay önce vücudu nakledilen organı reddetti ve tekrar diyalize girmeye başladı. Bu kez eşi Nurettin Gözen (59) gönüllü verici oldu ancak kan grubu uyuşmazlığı yüzünden nakil olamadı. Semra Gözen eşinin önerisiyle çapraz nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Gözen için hastanenin çapraz nakil havuzundaki hastalar arasından uygun verici arandı, bulunamadı.

"Türkiye'de çok iyi işleyen ulusal kadavra havuzu var. Vericisi olmayan hastalar, bir merkezde bu listelere yazılıyor ve yüzde 100 uyumlu kadavra varsa Türkiye'nin neresinde olursa olsun hastayı buluyor. Ancak ulusal çapraz nakil havuzu yok, hazırlık çalışması var. Böyle bir havuz olmadığı için hastalar da isimlerini yazdırdıkları merkezlerde uygun hasta bulunmazsa çapraz nakil arayışlarını sosyal medyada arıyor, birbirlerine ulaşıyorlar. Bu anlamda sosyal medya, hayat kurtarıcı oluyor. Oysa hastalar bütün nakil merkezlerine çapraz nakil için başvuru yapabilirler, kadavra gibi tek merkez sınırı yok. Örneğin Kent Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi'ne telefonla bile kan gruplarını bildirerek çapraz listemize isimlerini yazdırabilirler, karşılığı bulunursa çağrılırlar."