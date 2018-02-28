Çapkın Başkan Fikret Orman Kendisine Yeni Sevgili Yaptı!

Beşiktaş'ın başarılı başkanı Fikret Orman'ın aşk hayatı doludizgin devam ediyor. Başkan son olarak avukat Aylin Surkultay ile aşk yaşamaya başlamış

AVUKAT SEVGİLİ YAPTI

Sabah yazarlarından Bülent Cankurt köşesinde Fikret Orman ve Türkiye'nin isim yapmış başarılı avukatlarından biri olan Aylin Surkultay'ın yeni bir aşka yelken açtıklarını yazdı.

İşte o satırlar:

Hafta sonu ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi 3-1 gibi farklı bir skorla yenmenin mutluğunu yaşayan BJK Başkanı Fikret Orman'ın aşk hayatındaki hızına yetişebilene aşk olsun! 2012 yazında Bodrum'da, 'Arkadaşımın yeğeni' dediği Bahar Özden ile çapkınlıkta yakalanan ve bu yüzden Sedef Orman ile 21 yıllık evliliği biten Fikret Başkan, boşanmanın ardından başımıza hızlı çapkın kesildi! Karda yürüyüp izini belli etmemeye çalışan, ünlü-ünsüz pek çok güzelle flört eden Fikret Orman'ın son gözdesinin Azeri asıllı Ukraynalı manken Ulviyya Alex olduğunu sanıyorduk.

Meğer o aşk, çoktan mazide kalmış! Arayı açmadan yeni bir aşka yelken açan Fikret Başkan'ın gönlünün yeni sultanı, başarılı bir avukat olan Aylin Surkultay...

ÜÇ AY ÖNCE BAŞLAMIŞ

Türkiye'nin isim yapmış başarılı avukatlarından biri olan Aylin Surkultay ile Fikret Başkan'ın aşkı yaklaşık üç ay önce başlamış. 10 yıl önce mimar Mete Misari'den boşanan, bir yıl kadar ünlü işletmeci Emre Ergani ile flört eden Aylin Surkultay ile Fikret Başkan'ın, ilişkilerinin ifşa olmaması için çok çabaladıklarını öğrendim! Görüldüğü üzere benden kaçamadılar tabii... Bu arada bekar insanların bu gizemine de bir türlü aklım ermiyor. Kim bilir; bir bildikleri vardır belki de!!

İşte Fikret başkanın yeni aşkı: